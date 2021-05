PayPal permitirá retirar Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas

Por investing.com

PayPal, NASDAQ: PYPL, Holdings Inc. NASDAQ: PYPL, finalmente permitirá a los usuarios retirar Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, y otras criptomonedas a carteras de terceros, según una información de CoinDesk.

Según se ha informado, el jefe de la dirección de criptomonedas de PayPal, José Fernández da Ponte, hizo el anuncio en la conferencia Consensus 2021 de CoinDesk.

Da Ponte señaló que PayPal está trabajando para aceptar transferencias a carteras de terceros, pero no proporcionó detalles sobre cuándo estará disponible la función.

PayPal lleva desde octubre permitiendo a sus clientes comprar criptomonedas, pero actualmente no les permite retirarlas de PayPal ni transferirlas a carteras privadas.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

Por qué es importante

Los defensores de las criptomonedas mantienen desde hace mucho tiempo el mantra de "No son tus claves, no es tu Bitcoin" ("Not your keys, not your Bitcoin"). Los clientes de PayPal y Robinhood no tienen acceso a sus carteras de criptomonedas en la plataforma y los servicios han recibido muchas críticas por no permitir retiros.

En febrero, Robinhood afirmó que planeaba permitir que sus clientes pudieran retirar sus tenencias de criptomonedas.

Probablemente, la medida que ha tomado PayPal también podría ser el resultado de una mayor demanda de sus servicios de criptomonedas. En marzo se informó de que la empresa cofundada por Peter Thiel iba a adquirir Curv, una empresa de tecnología dedicada al almacenamiento seguro de criptomonedas.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

El movimiento de los precios: Las acciones de PayPal cerraron la sesión de negociación regular del miércoles casi más de un 1% al alza en los 261,37 dólares, pero retrocedieron menos de un 0,1% hasta los 261,22 en el aftermarket.