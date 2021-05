PayPal quiere ser mucho más que un botón de pago en línea

Por Bloomberg



En los próximos meses, la firma planea lanzar una serie de nuevos servicios, que podrían incluir cuentas de ahorro de alto rendimiento, servicios de cambio de cheques y capacidades de inversión en acciones. Todo ello con la esperanza de que PayPal se convierta en la próxima “súper aplicación” del mundo, similar a las chinas Alipay o WeChat, a Paytm de India o Grab de Singapur.



Hay mucho en juego: si PayPal lo logra, la compañía podría convertirse en una parte más importante de la vida de los consumidores estadounidenses que Amazon, Google o Facebook. Pero, en Estados Unidos no son pocos los gigantes bancarios y empresas de tecnología que han intentado y no han logrado lo que PayPal quiere hacer.



“Es difícil convertirse en una súper aplicación”, afirmo el director ejecutivo de PayPal, Dan Schulman, en una entrevista. “Creo que tenemos una oportunidad si enfrentamos esto extremadamente bien. Pero obviamente es algo que muchas compañías también están pensando”.



La idea se le ocurrió a Schulman hace tres años durante una cena en su casa en Palo Alto, California, cerca de la sede de PayPal en San José, con Martin Lau, presidente de la empresa matriz de WeChat, Tencent Holdings Ltd.

Mientras cenaban, comenzó a formarse una imagen en la cabeza de Schulman: los consumidores podrían acceder a la aplicación de PayPal a algo más que simplemente pagar por cosas en línea. Podría ser su ventanilla única para todas las compras y transacciones financieras, emulando el éxito que WeChat ha tenido en China.



“Hay demasiadas aplicaciones en todos nuestros teléfonos, no puedo tener una aplicación para mi farmacia, mi supermercado, para todos los diferentes minoristas que tengo”, dijo Schulman. “No puedo tener entre 40 y 50 aplicaciones diferentes en mi teléfono. No puedo recordar las contraseñas, no quiero ingresar toda mi información cada vez. En realidad, solo usamos de 8 a 10 aplicaciones todos los días o todas las semanas. Esas aplicaciones se transformarán en lo que llamamos súper aplicaciones”. PayPal planea estrenar los nuevos servicios el tercer trimestre. La compañía ahora procesa anualmente más de US$1 billón en pagos en su plataforma y este año está agregando 55 millones de nuevos usuarios, además de los 377 millones que ya tenía.



Paypal ha avanzado mucho desde que comenzó a cotizar en bolsa bajo el liderazgo de Schulman hace seis años. Desde entonces, la valoración de la compañía se ha disparado a aproximadamente US$300.000 millones, más que Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc. combinados.

“Esto necesita una escala masiva”, dijo Schulman. “De entre 500 millones a 1.000 millones de personas, como mínimo. Mil millones de personas sería ideal”.