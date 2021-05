Malasia demanda a Deutsche Bank, JPMorgan y Coutts por escándalo de corrupción en fondo 1MDB

Por Reuters



El ahora desaparecido fondo estatal 1MDB de Malasia está demandando a unidades de Deutsche Bank, JP Morgan y Coutts & Co para recuperar miles de millones en supuestas pérdidas por un escándalo de corrupción, mostraron documentos judiciales vistos por Reuters.



1MDB reclama US$1.110 millones a Deutsche Bank (Malasia), US$800 millones a J.P. Morgan (Suiza) y US$1.030 millones a una unidad de Coutts con sede en Suiza, y el pago de intereses a todos ellos, según la demanda.

La denuncia se basa en "negligencia, incumplimiento de contrato, conspiración para defraudar/dañar y/o asistencia deshonesta", dijo 1MDB en los documentos, presentados en un tribunal de Kuala Lumpur el viernes.



Las tres compañías no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda. El Ministerio de Finanzas de Malasia dijo el lunes que 1MDB y una exunidad habían presentado 22 demandas civiles para recuperar más de US$23.000 millones en activos de entidades y personas supuestamente involucradas en defraudar al fondo y su exsubsidiaria. No identificó a ninguna de las personas o entidades demandadas.



El diario malasio de finanzas The Edge informó por primera vez sobre las demandas contra los bancos. JP Morgan y Coutts se negaron a comentar el informe.



La demanda vista por Reuters no detalló el rol de los bancos en los asuntos de 1MDB.

Investigadores de Malasia y Estados Unidos dicen que al menos US$4.500 millones fueron robados de 1MDB entre 2009 y 2014, en un escándalo de amplio alcance que ha implicado a funcionarios de alto nivel, bancos e instituciones financieras de todo el mundo.