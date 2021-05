Davivienda, primer emisor colombiano de Bonos Perpetuos en mercados internacionales

Por E&N



Banco Davivienda fijó el precio de la primera emisión de Bonos Perpetuos por parte de una institución financiera colombiana. La colocación por US$500 millones tuvo la acogida de inversionistas de 26 países en Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica.



Estos recursos harán parte del Patrimonio Técnico, con lo cual se fortalece su capacidad patrimonial para adelantar sus actividades con los clientes y demás partes

interesadas, y permitirán apalancar el crecimiento de la institución en los próximos años.



Los Bonos Perpetuos, técnicamente son conocidas como Bonos AT1 cuya característica especial es que no tienen una fecha de vencimiento, pueden ser prepagados a partir del décimo año después de la emisión.



El interés inicial alcanzó los US$ 1,774 millones, lo que muestra la confianza de los inversionistas en la administración y los resultados de Davivienda, así como en su progreso en el frente digital, incluyendo las alianzas recientes con Rappi y Cívica Pay con el Metro de Medellín, y los cerca de 12 millones de clientes que actualmente tiene DaviPlata. El Banco Líder de la transacción fue el Citibank, que estuvo acompañado por Bank of America y JP Morgan. En Colombia, el agente local fue Corredores Davivienda.

En El Salvador, la filial Davivienda destaca por su solidez, ya que Banco Davivienda y Davivienda Seguros ostentan la mejor calificación de riesgo, AAA (Fitch Ratings). Así mismo, esta filial cuenta con la Casa Corredora de Bolsa, Davivienda Valores.