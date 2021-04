Banco Ficohsa reafirma su apuesta por la digitalización con moderna sucursal en Nicaragua

Por estrategiaynegocios.net

La modernización de las plataformas tecnológicas para ofrecer a sus clientes las mejores soluciones de mercado es una prioridad de Banco Ficohsa, tomando como base este objetivo abre una moderna sucursal en Nicaragua.

La agencia se encuentra ubicada en el Km. 6 ½ de la Carretera a Masaya, trasladando a este punto la atención que hasta la fecha ofrecían en el centro comercial Galerías Santo Domingo.

El Grupo Financiero, con fuerte presencia en la región centroamericana, indica que esta transformación se trata de una estrategia que se ha centrado en la comodidad y seguridad de sus consumidores, propiciando el aumento de las transacciones digitales, pero sin descuidar la atención en las sucursales físicas, que se irán convirtiendo en espacios de asesoría personalizada para los clientes que las visitan.

Diseñada bajo un concepto novedoso, que intenta romper con el esquema de ventanilla bancaria tradicional, esta nueva sucursal cuenta con mayor espacio y mayor cantidad de personal para atender las gestiones y transacciones de los clientes, en un ambiente más amigable y acorde a las nuevas necesidades de los consumidores.

Marco López, presidente Ejecutivo de Ficohsa Nicaragua, sostiene que el cambio de ubicación responde a un tema de comodidad y conveniencia para los clientes, ya que no solo están en una ubicación privilegiada, sino que además cuentan con mayor espacio para que la experiencia en la sucursal sea más agradable gusto.

“También estamos pensando en espacios que puedan acoplarse a las necesidades de la banca del futuro, en la que la mayoría de las transacciones se realizarán de forma digital y estos espacios físicos deben evolucionar para convertirse en ecosistemas y centros de experiencia, donde los clientes puedan ir adoptando los servicios financieros que ofrecemos”, aseguró el ejecutivo.

Estos servicios, a los que hace referencia López, ya están siendo ampliamente utilizados, especialmente por los consumidores más jóvenes, que son nativos digitales. Entre ellos destacan SARA, que funciona como un asisten virtual a través de redes sociales y desde la que se pueden realizar transacciones sin necesidad de asistir a una sucursal física y también Interbanca, que le da al cliente acceso a su banco desde cualquier lugar del planeta.

Las transferencias electrónicas interbancarias (ACH), que Ficohsa ha mantenido sin costo para el beneficio de sus clientes naturales y jurídicos, ha sido el servicio que más ha crecido en el último año; una prueba de ello es que hasta enero del 2021 hubo un incremento de 308% en el uso de este servicio con relación al año anterior.

“Esto es una muestra de que la banca digital es una realidad y que los clientes están dispuestos a acogerla. Este crecimiento digital, que se seguirá dando, también debe venir acompañado de las normativas y regulaciones adecuadas para facilitar un mayor uso de estos canales”, puntualizó.

Con presencia en Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua, actualmente el grupo cuenta con activos superiores a los US$6.600 millones y recursos patrimoniales superiores a los US$595 millones. En el caso particular de Nicaragua cuenta con activos aproximados de US$ 440 millones y patrimonio de US$ 54,9 millones.