Opinión: Cómo las emprendedoras pueden ordenar las finanzas de sus negocios

Por Elizabeth Sánchez, consejera financiera con más de 7 años de experiencia y fundadora de Mindful Finance

Cuando las mujeres tienen acceso a mejores oportunidades, la economía crece más rápido y el impacto social es increíblemente mejor, sin embargo, hay países donde solo 2 de cada 10 mujeres tienen acceso a cuentas bancarias. Esto en parte porque existen lugares en donde productos financieros como cuentas de ahorro o una tarjeta de crédito están restringidas para las mujeres y sus familias.

A pesar de estas dificultades, las mujeres también han presentado un mayor crecimiento en cuanto a su capacidad de resiliencia y de adaptación al cambio, con 4 de cada 10 emprendedoras cambiando modelos de negocio digitales. ¡Esto es algo que se debe reconocer en todas las mujeres!

Así que para colaborar a esta nueva visión de emprendedurismo femenino, aquí van 3 consejos aplicables en la vida de toda mujer emprendedora.



1. Servir: El enfoque en servir siempre brinda buenos resultados. Se lee romántico pero la realidad es que es una muy buena estrategia. Cuando el enfoque es servir, se solucionan problemas, y el usuario paga para que le den buenas e inmediatas soluciones. Enfocarse en servir permite conocer mejor a los clientes y crear vínculos fuertes con las comunidades. Además, es importante mantener el oído atento para ser los primeros en enterarse si los clientes cambian de necesidades. Es decir, serán pioneras en ver oportunidades de negocio.



2. Ganar antes de gastar: Un consejo para no olvidar jamás. Es fácil irse con la emoción y empezar a “invertir” en un negocio, pero muchas veces desconocemos el producto o servicio que vamos a vender, estando ya muy endeudadas. Lo mejor para ganar antes de gastar es pilotear, es decir sacar a la venta un producto o un servicio que permita saber si la gente está interesada en lo que se ofrece, sin tener que montar la fábrica entera.



3. Buscar un negocio rentable: Las ganancias del negocio deben ser suficientes para cubrir costos, poder pagar un salario y tener un guardadito para tiempos de “vacas flacas.” Si estos tres tips no se están cumpliendo hay que revisar los números. Hay varios caminos que se pueden tomar, como crear un producto digital que no cueste reproducirlo muchas veces o tal vez reevaluar los precios o incluso recortar costos dentro del emprendimiento.



Cuentas Claras es una serie de videos de Mastercard que desarrolla información financiera de forma cercana, dinámica y fácil de entender, estos videos se publican cada 15 días desde octubre del 2020 y se extenderán por el resto del año a través de las redes sociales y el canal de YouTube de Mastercard, donde pueden encontrar otros videos enfocados en bancos, préstamos, uso del efectivo y más.





Acerca de Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

Mastercard es una empresa de tecnología en la industria global de pagos. Nuestra misión es conectar e impulsar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Utilizando datos y redes protegidas, alianzas y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a individuos, instituciones financieras, gobiernos y empresas a alcanzar su mayor potencial. Nuestro coeficiente de decencia impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestra empresa. Con conexiones a lo largo de más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que abre a posibilidades que no tienen precio para todos.