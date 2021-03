México: Inicia geolocalización de los bancos

Por El Financiero (México)



Este martes 23 todos los usuarios de banca en línea o en celular en México tendrán que dar su autorización para que su banco los pueda ubicar en tiempo real al realizar alguna operación por estas plataformas, y en caso de no hacerlo no podrán realizar sus transacciones.



Esta medida es obligatoria, fue aprobada hace dos años y mañana entrará en vigor, luego de darle a los bancos este tiempo para alinear sus sistemas.



La disposición se encuentra en la Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter genera a que se refiere el artículo 115 de la Ley de instituciones de Crédito, publicada el 22 de marzo de 2019 y que obliga a que todos los servicios de canales digitales de los bancos solo podrán activarse si el cliente autoriza la geolocalización del dispositivo.



Esta medida ha causado revuelo entre los clientes de la banca en línea, pues tienen el temor de que su ubicación sea compartida en tiempo real, a lo que especialistas de diversas instituciones bancarias explicaron que en ningún momento podrán monitorear en tiempo real a sus clientes, pues la geolocalización servirá exclusivamente para las transacciones.



“El tema de geolocalización causa mucha inquietud al cliente porque piensa que lo van a estar persiguiendo. La geolocalización no es en todo el momento, sino simplemente cuando estás transaccionando con el banco”, indicó un especialista en el tema.



Agregó que en caso de que un cliente haya contratado algún tipo de crédito con una institución, bajo ningún motivo se hará uso de la ubicación para fines de cobranza.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



“Para efecto de que pueda haber una cobranza tiene que mediar una orden judicial y obviamente, previo, un proceso legal para llegar a ello. El tema de la geolocalización no lo veo que pinte en estos procesos ya que una cosa es la geolocalización que se recaba cuando el cliente transacciona y otra muy distinta la gestión de cobranza”, aseveró.



Otro especialista explicó que la geolocalización solo tiene la finalidad de evitar fraudes y prevención de lavado de dinero.



“A los bancos les va a permitir hacer mejor su trabajo de protección, porque van a geolocalizar las operaciones de la banca móvil, y si de repente aparece una transacción de tarjeta de crédito en otra ubicación, entonces esto les puede ayudar a dictaminar casos a favor del cliente”, indicó.