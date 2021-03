Fed dice que solo avanzarán a una moneda digital si hay apoyo del Congreso de EEUU

Por Reuters



La investigación actual sobre el asunto se centra en los riesgos y beneficios, no en crear un prototipo, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. "No procederíamos sin el apoyo del Congreso" y la aprobación de una ley con la necesaria autorización, dijo Powell cuando se le preguntó en una conferencia del Banco de Pagos Internacionales si sería incluso legal que la Fed cree una moneda digital.



La colaboración con la Iniciativa de Moneda Digital del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se centra "en las capacidades y limitaciones de las tecnologías, no en un intento de crear un prototipo. Vamos a tratar de establecer la base y ver lo que aprendemos".