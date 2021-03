EY: El futuro para servicios del sector financieros es más digital e inteligente

Por estrategiaynegocios.net



Los cuatro medios estratégicos que ayudarán a los bancos a ganar a través de la experiencia del cliente:



1. Conservación: caminos hacia la primacía, propuestas de banca de estilo de vida y marketplace.

2. Personalización: segmentación basada en necesidades y marketing, mejores interacciones y experiencias.

3. Organización: enfoque hacia las necesidades del cliente, equilibrar el valor de la empresa y el cliente.

4. Plataformas: conectar las empresas hacia el futuro, acelerar la transformación a través de una base lista para la nube.



Para EY, las instituciones bancarias necesitan ejecutar en múltiples vías paralelas, tales como integración vertical, plataformas digitales y experiencias de comercio inteligentes; con el principal objetivo de capturar y escalar oportunidades con segmentos únicos de mercado o clientes.



Rodrigo Dantas, Payments Leader, EY Américas, destacó que la migración a los dispositivos tecnológicos dentro del sector financiero es el verdadero camino a la disrupción. La pandemia de COVID-19 ha sido un factor clave para nivelar la transformación digital en todo el mundo. “La dinámica total de la vida financiera cambió, estamos en un camino constante para analizar qué jugador de la cadena tiene un mayor conocimiento de los clientes. El next wave, se enfoca mucho en ello, del conocimiento y las necesidades verdaderas de los clientes, y las fintech están trabajando en este tema” afirmó Dantas.



Los comportamientos irracionales de los clientes son predecibles y si se tiene la capacidad de predecir estas conductas se pueden influir en ellas, interesante enfoque de la conferencia “Behavioral Economics: influenciando las decisiones financieras del consumidor” presentada por Manuel Pingarrón, Behavioral Economics Solution Leader, EY España, en la cual afirmó que los sesgos y atajos mentales están evidenciados empíricamente y catalogados exhaustivamente, el reto es identificar cómo y cuándo aplican en función del producto y momento del cliente. “La complejidad y falta de atractivo de los productos financieros hace que tomemos atajos mentales y afecten los sesgos a la hora de decidir: somos especialmente irracionales en el momento donde menos deberíamos serlo” afirmó Pingarrón.



En cuanto a la migración de las empresas del sector financiero a la nube, Manuel Masri, Financial Services Cloud Strategy Practice Leader, EY Américas, afirmó que se requiere un enfoque empresarial para respaldar la migración de la nube a escala, así como las estrategias de migración que se definen en línea con el negocio y las estrategias de migración de productos individuales; en donde un 94% de las organizaciones usa tecnología cloud actualmente y un 81% de las empresas ha adoptado una estrategia multi-nube.



“La ruta de las organizaciones en la adopción de la nube es un proceso que va evolucionando, implica una estrategia de descubrimiento y evaluación para llegar a la implementación en donde se establecen estándares. Posteriormente, se alcanza la optimización en donde las empresas deben mejorar continuamente y logran estabilizarse”, concluyó Masri.



Durante la conferencia “Gestión avanzada de ciberriesgo” se exploraron los desafíos más comunes que enfrentan las organizaciones, entre los cuales destacan la transformación digital, la interconectividad, el uso de nuevas tecnologías y la integración de terceras partes. “Por gestión de ciberriesgo se entiende la capacidad de una organización para gestionar de manera eficaz los riesgos que enfrenta. La gestión de ciberriesgo permite expresar el nivel de riesgo cibernético de cada activo, asistir al C-level en la toma de decisiones, calcular el nivel de riesgo en tiempo casi-tiempo real y tomar decisiones rápidas ante nuevas amenazas basándose en la información en línea sobre la exposición del riesgo cibernético” explicó Gustavo Díaz, Socio Líder de Ciberseguridad para Servicios Financieros, EY Latinoamérica Norte.



Chandra Devarkonda, Financial Services Data & Analytics Executive Director, EY Américas, destacó la forma en que el Data Fabric está emergiendo como la clave para integrar la próxima generación de tecnologías Cloud, Edge y Digital.



“En EY hemos identificado ocho casos prácticos que se ven acelerados con el uso del Data Fabric: intercambio de datos entre organizaciones y entidades, gestión de nubes múltiples y entornos híbridos, sustentabilidad e informes ESG, mercados de datos, portabilidad de microservicios e Inteligencia Artificial, integración de datos de dispositivos conectados e Internet de las Cosas, habilitación de procesos digitales en tiempo real y reducir la complejidad y el costo de la infraestructura” concluyó Devarkonda.



Andrés Fuentes comentó: “El mundo se está transformando cada vez más rápido y la pandemia ha puesto presión en el acelerador. Durante los últimos años, la tecnología y el cambio en las preferencias de los clientes ha creado retos y oportunidades enormes, esto es especialmente evidente en la industria de los Servicios Financieros”.