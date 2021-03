¿Cuánto hay que invertir en Bitcoin?

Por BITCOIN MÉXICO

La masificación de Bitcoin y las criptomonedas está llegando, no sólo en cuestiones de precios, sino en cada vez más soluciones e interés por parte de grandes instituciones, pequeños inversores, y en cada rincón de nuestras vidas.

En las redes sociales y los titulares de noticias podemos ver un tsunami de expertos, analistas y traders que incentivan a invertir cada centavo ahorrado en la criptomoneda líder del ecosistema para obtener la libertad financiera última, y además ser millonario.

Sin embargo, muchos de estos análisis se hacen desde lo subjetivo y opiniones personales, pero, en realidad ¿Cuánto Bitcoin hay que tener matemáticamente?

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

Posesión de Bitcoin

Desde su llegada a los $20,000 dólares en 2017, o la caída que llevó a cada unidad de BTC hasta los $3,000, o el más reciente aumento de precios que ha llevado a la primera criptomoneda del mundo a rozar los $60.000, en Bitcoin México hemos seguido los volátiles aumentos y disminuciones del precio de BTC, y todo el cripto mercado.

En el transcurso de toda esta historia, el cripto ecosistema ha sido testigo de diferentes teorías sobre cúal es el nivel óptimo de BTC que debemos poseer sino estás dispuesto a colocar el 100% de tu capital o tus ahorros en criptomonedas.

Desde cálculos de Kemper en donde para asegurar un patrimonio de $1 millón de dólares se necesita la cantidad específica de 0.06624605 BTC. Otros en cambio se basan en los 21 Million Club o 1 Million Club, en donde los usuarios deben tener 21 y 1 unidad de BTC respectivamente para asegurar su futuro financiero.

Por otro lado, para Jake Levison, con 0.28 BTC ya eres parte del grupo del 1% de personas que tienen más Bitcoin en todo el globo. O el caso de Anthony Pompliano que predice a BTC sobre el millón de dólares, con lo que con tan sólo 0.01 BTC ya te convertirás en millonario.

Pero, ¿las matemáticas que nos dice?

Posesión de Bitcoin basado el modelo Black-Litterman

A medida que los mercados financieros, de criptomonedas y tradicionales, se vuelven cada vez más complejos, las grandes instituciones financieras del mundo han desarrollado un sin número de modelos matemáticos con el objetivo de aumentar las ganancias y reducir los riesgos de las inversiones.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

Para responder esta pregunta, para nada sencilla, de cuanto Bitcoin debemos tener, los modelos matemáticos de inversión; mejor conocidos como Quantitative Analysis o simplemente “Quants” de Wall Street, se han puesto a la orden del ecosistema para responder la pregunta.

Para resolver esta interrogante los economistas Emmanouil Platanakisa y Andrew Urquhart han usado el modelo Black-Litterman para analizar cuánto se debe invertir en Bitcoin para asegurar un futuro financiero en su publicación Gestión de carteras con criptomonedas: el papel del riesgo de estimación.

Sin embargo, el modelo no pudo llegar a un número mágico, sino a varios. ¿Por qué? La respuesta es las diferentes aversiones al riesgo que poseen los inversores. Una vez determinado cuánto riesgo está determinado a tomar, este modelo es capaz de asignarle un porcentaje óptimo de inversión.

Así, la primera conclusión matemática es que no existe un número que le funcione a todos. Lo que será aceptable para usted poseer en Bitcoin no lo será para otra persona. Por lo que, números como 0.06624605 ó 0.01 BTC no funcionan para todos.

La segunda y la más importante, según el modelo, lo mínimo que hay que tener de Bitcoin es un 0.5% de su capital, claro, esto es si quiere minimizar lo más posible el riesgo inherente en el mundo de las criptomonedas.

Por lo que, si su capital es de $100 dólares, debería tener $0.5 centavos en Bitcoin. ¿Conforme? ¿O estaría dispuesto a invertir un poco más en Bitcoin?

¿Cómo funciona?

El modelo de Black-Litterman (MBL) parte de una situación de equilibrio de mercado, es decir de una serie de rentabilidades esperadas que igualen la oferta y la demanda de activos financieros, si todos los inversionistas tuvieran las mismas expectativas.

Es así que el modelo comienza con una cartera de inversión neutra en riesgo, proporcionando una fórmula matemática para aumentar el porcentaje de inversión en 3 sectores, bonos, acciones y Bitcoin. Todo, respecto a que tan amante, o no, al riesgo es el inversor y la confianza de este agente en los distintos sectores.

Para ello, el MBL construye un portafolio de control, en el que enumera el tamaño mundial de cada uno de los 3 sectores. Para este año el mercado de bonos representaba el 52.5% del tamaño de mercado, seguido por las acciones con un 47%, mientras que el de Bitcoin y las criptomonedas, solo un 0.5%.

“Así como hay muchos argumentos para tener más criptomonedas, también hay muchos argumentos para tener menos. Sin embargo, desde el punto de vista del modelo, el 0,5% debería ser su asignación inicial”, expresaron Black y Litterman, en su publicación.

Esto podría parecer muy poco para la mayoría, pero vale mencionar que esta es la asignación inicial del modelo. Sin embargo el modelo sigue con sus análisis respecto si 0.5% no le parece suficiente y quiere tomar más riesgos ¿Pero, cuanto más?

La pregunta básica para estos dos economistas, es ¿qué tan seguro estás de que Bitcoin dará más rendimientos que las acciones y bonos por 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, o 100%?

Una vez respondida dicha pregunta, el modelo ubica a los inversores en las siguientes curvas. Siendo el porcentaje máximo de BTC en su portafolio de inversión un 10%.

¿Cuánto de inversión tienes en Bitcoin? ¿Estás dispuesto a hacerle caso a las matemáticas de Black-Litterman?

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal