Telered reinventa y moderniza red de pagos instantáneos en Panamá en 2021

Tradicionalmente, Panamá ha preferido los pagos en efectivo. Cerca de un 96% de las transacciones ha sido por esta vía, pero la pandemia del Covid-19 ha propiciado un creciente interés de los consumidores por los pagos digitales.

Telered lleva más de tres décadas ofreciendo diversos servicios en este país, el más conocido Sistema Clave, una red interbancaria de cajeros automáticos, relata Iván Marchosky, gerente de operaciones de la empresa.

Para consolidar su apuesta estratégica hacia una digitalización eficiente, Telered trabaja en implementar una red de pagos instantáneos, a través de la banca en línea. El servicio estaría disponible las 24 horas del día, todos los días, y los fondos estarían a disposición de forma inmediata, aunque se trate de transacciones entre bancos diferentes.

Marchosky compara a esta infraestructura con una autopista que incentivará el uso de los medios electrónicos y, al mismo tiempo, facilitará que la bancarización de los panameños acelere su curso. El cronograma espera que los bancos implementen este servicio en el segundo trimestre del año.

¿Cómo les ha ido con la pandemia en la operación de la empresa en Panamá?

La situación a todos nos agarró desprevenidos, nos hemos ido reinventando en la parte de cómo se ofrecen los servicios. Telered es una compañía 100% panameña que brinda los servicios en el sistema financiero, el más conocido es el Sistema Clave, que tiene casi 30 años.

A través de los 2.200 cajeros distribuidos a nivel de toda la República y los 56.000 puntos de venta instalados en los comercios, más de 2 millones de usuarios hacen compras y retiros con Clave.

Debemos entender que el panameño recibe sus salarios –la gran mayoría– a través de depósitos a su cuenta, y que hace uso de esos sistemas para compras.

Al estar cerrados muchos comercios y haber suspensión de contratos, también ha habido una merma en ese sentido. A nivel del Sistema Clave vimos una desaceleración, pero esto va cambiando en la medida que los sectores comerciales están abriendo.

Aparte de eso tenemos un ‘hub’ de pago que interconecta a los clientes de los bancos con diferentes empresas para que puedan pagar obligaciones o hacer recargas. Este servicio lo hemos visto incrementarse durante este tiempo de pandemia. Otro servicio que manejamos es el ACH, de transferencias interbancarias. Si bien es cierto que se vio una disminución en la transaccionalidad de nóminas o planillas, ha habido un aumento en el uso de este servicio para transferencias de pagos y obligaciones.

¿Cuál es el monto de las transacciones promedio que manejan al año? ¿Eso ha venido cambiando?

En el año 2019, 2,5 millones de panameños recibieron transacciones a través de ACH. Eso representó unas 34 millones de transacciones, y el movimiento total de US$52.000 millones aproximadamente, con una tasa de crecimiento con relación al año anterior de 27,7%.

De enero a agosto de 2020 se han movido 23,5 millones de transacciones, con un valor aproximado de US$31.900 millones y de enero a agosto de 2019 se movieronUS$ 33.900millones.Aniveldelnúmerodetransacciones se registró un crecimiento de 0,5%, medido de enero a agosto de 2019 vs 2020. Se ha mantenido la transaccionalidad a pesar de la pandemia.

¿Eso refleja una estabilidad del sistema?

Lo que más se refleja es que el panameño está adoptando medios electrónicos para hacer sus pagos, sus transferencias.

Hay un cambio en el uso de efectivo y cheques, han tenido una merma muy grande. Según estadísticas de 2018, el 96% de las transacciones en Panamá son en efectivo. Cuando hablamos de transacciones estamos hablando inclusive de micropagos, de transacciones que el panameño usa por ejemplo para pagar el periódico, para pagar un café.

El panameño todavía tiene la costumbre del uso del efectivo, pero cada vez más, y tal vez acelerado por la pandemia, está utilizando más los medios electrónicos. Hace falta mucho todavía y por eso Telered está haciendo la modernización del sistema ACH.

¿En qué consiste este plan de modernización?

Hace dos años, en conjunto con los bancos hicimos un análisis del servicio ACH que se estaba brindando en ese momento. Es un servicio de transferencias bancarias que trabaja en horario de oficina y trabaja por cortes, no son transacciones inmediatas.

Cuando generas un ACH en la banca en línea, el banco reúne un grupo de transacciones y las manda en lote al sistema central que administra Telered, y luego la empresa en un horario las va distribuyendo. Esta distribución se hace tres veces al día y por lo regular una hora o dos horas después va a estar ese dinero disponible para el beneficiario. Si se hace una transferencia el domingo, entonces hay que esperar hasta el lunes para su distribución.

Hemos adoptado la mensajería ISO 20022 como parte de un proyecto para tener pagos instantáneos. En julio completamos nuestra adaptación para poder manejar este nuevo tipo de mensajería. En este momento, estamos en el proceso de que los bancos, las instituciones financieras miembros de ACH, que son 46, hagan adopción de este formato, y lo están haciendo de forma escalonada. Esto nos va a permitir tener lista la plataforma en el primer trimestre de 2021 y la adopción del servicio por parte de las instituciones financieras en el segundo trimestre.

Trabajamos el tema en conjunto con la banca, en constante comunicación con la Superintendencia de Bancos, ellos conocen la ruta de nuestro proyecto; también lo hacemos con el Banco Nacional y su Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real porque esperamos tener un sistema de transacciones en tiempo real en 2021, las 24 horas al día los siete días de la semana.

Lo más importante es que la transacción debe ser instantánea. Si quiero enviarla a un beneficiario de otro banco, esa transacción debe llegar en segundos, y el valor agregado es que los fondos deben estar igualmente disponibles.

Por ejemplo, actualmente si tienes una emergencia el domingo y tienes que llamar a un plomero puedes pagarle en efectivo o con un cheque, que no es tan común, o con una transferencia bancaria. Si tu banco no es el mismo que el del plomero, esa transacción él la va a recibir el siguiente día hábil en un horario bancario. La intención de este sistema es que esa transacción sea de forma instantánea, que reciba los fondos y los pueda hacer disponibles inmediatamente, aunque no usen el mismo banco.

La banca va a poder ofrecer nuevos servicios basados en esta autopista de pagos. Esto va a incentivar la utilización de los medios electrónicos, y principalmente va a ayudar a incrementar la bancarización, porque las personas van a usar esto, incluso para hacer compras con este tipo de facilidades.

El ISO 20022 es una norma internacional, muchos ecosistemas en el mundo ya lo están utilizando, unos 70 países ya lo tienen. El 80% de las transacciones a nivel mundial y el 87% de valor de las transacciones ya utilizan este tipo de mensajería. Por ejemplo, lo usan ecosistemas como SEPA, siglas en inglés para la Zona Única de Pagos en Euros; inclusive Zurich tiene entre sus planes cambiar su mensajería MT por ISO 20022 para el 2025; China, India, el Reino Unido, EstadosUnidos, ya tienen pagos instantáneos.

Como es un lenguaje estándar que está siendo adoptado por diferentes ecosistemas, el ISO 20022 nos va a permitir a futuro interconectarnos en formas mucho más sencillas. Hemos invertido en la modernización aproximadamente US$2 millones, en los últimos tres años.

Con la implementación de los nuevos estándares ISO y el pago instantáneo, además de la reapertura, ¿cuál es la expectativa para el próximo año? ¿Veremos un crecimiento de las transacciones para 2021?

Al final, que la reapertura se pueda mantener es una variable que el sistema financiero no controla. Si esto sigue así, esperamos que a más tardar a mediados de 2021 lleguemos a los niveles transaccionales en que estábamos en 2019, pero eso va a depender siempre de que los empleos se mantengan. Nosotros estamos enfocándonos en tener a disponibilidad del panameño y del sistema de gobierno, del comercio y de la banca nuestros sistemas para facilitarles la vida.

¿Es optimista sobre el futuro de estos sistemas?

Creo que el mundo está cambiando. Así como nuestros hijos están adoptando nuevas tecnologías y quieren las cosas más rápidas, la instantaneidad, estos sistemas lo que buscan es eso, primero instantaneidad en la transacción, y que haya comunicación entre diferentes ecosistemas.