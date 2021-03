John McAfee es acusado de fraude relacionado con criptomonedas

Por BITCOIN MÉXICO

El controversial maximalista de Bitcoin, y fundador del antivirus que lleva su apellido, John McAfee, ha sido acusado de cargos de conspiración, fraude y blanqueo de capitales derivados de dos esquemas de negocios de criptomonedas por medio de la promoción de criptomonedas a inversores entre 2017 y 2018.

Los cargos en su contra han sido presentados por las autoridades de la ciudad de Nueva York y La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y han señalado a John McAfee, junto a su guardaespaldas Jimmy Gale Watson Jr, de varios cargos. entre ellos una supuesta colusión ilegal del mercado de altcoins entre sus seguidores de Twitter.

BREAKING: Johnn McAffee & advisor of his cryptocurrency team indicted by @TheJusticeDept for fraud & money laundering. Pump & dump scheme & hyping ICOs without disclosing stakes.. McAffee already detained in Spain. Advisor arrested in Tx. Source: https://t.co/6BbsLhEOlp pic.twitter.com/b1dvAJKCuU

Según los cargos, John McAfee y Jimmy Gale Watson Jr. incentivaron a sus más de 1 millón de seguidores en Twitter a inflar artificialmente los precios de un activo, para luego vender a un precio más elevado, bajo el modelo conocido como Pump - and - Dump.

Según la demanda, John McAfee pudo haber obtenido y ocultado más de $13 millones en criptomonedas con este esquema ilegal de negocios.

“Esto equivale a haber explotado una plataforma de redes sociales ampliamente utilizada (Twitter) y el entusiasmo entre los inversores en el mercado emergente de criptomonedas para ganar millones a través de mentiras y engaños", dijo la fiscal federal Audrey Strauss.

De acuerdo con la infromación algunas de las criptomonedas que han sido infladas son por McAfee y su equipo son:

Este es el segundo cargo que enfrenta John McAfee con las autoridades de la ciudad de Nueva York relacionado con criptomonedas. Anteriormente el

programador fue señalado por supuestamente haber ocultado pagos que ha recibido de diferentes cripto startups alrededor del mundo para promover diferentes ofertas iniciales de criptomonedas o ICO.

Actualmente el famoso programador está detenido por las autoridades en España desde el pasado jueves, acusado por otros cargos de evasión fiscal por autoridades estadounidenses, y actualmente han pedido su extradición de España a los Estados Unidos.

John's extradition case is at the point that he needs an American lawyer to work with his Spanish lawyers. Preferably someone from Tennessee & has a sound understanding of cryptocurrency. Respond to jemcafee2020@gmail.com, include your hourly rate & a link to your office website.