Kevin O'Leary de Shark Tank: “Bitcoin está aquí para quedarse”

Por BITCOIN MÉXICO

Kevin O'Leary es un empresario, autor, político, fundador de diferentes fondos e instituciones financieras y juez de Shark Tank Estados Unidos. En 1999 la empresa de la que fue cofundador, SoftKey Software Products fue adquirida por Mattel en 1999 convirtiendo a Kevin en un multimillonario de la noche a la mañana.

Con un billetera de $400 millones de dólares, en estimado, Kevin O'Leary solía ser un duro detractor de Bitcoin y las criptomonedas. Principalmente, y según él, gracias al punto de vista que sus negocios en los mercados bursátiles y su relación con grandes exponentes en Wall Street le otorgaban sobre las criptomonedas.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

En reiteradas ocasiones durante el transcurso de los 12 años de BTC, O'Leary se había expresado sobre Bitcoin como una “moneda Inútil”, “basura”, “estafa” y demás. Incluso, en este video de CNBC, se puede observar como el tiburón en mayo 2019 seguía considerando a Bitcoin como un enemigo.

Sin embargo parece ser que su opinión sobre Bitcoin (BTC), de “Basura” a “Espectacular”.

Sin embargo, hoy, Kevin ha cambiado completamente su visión sobre Bitcoin, lo que ha provocado una reacción mixta dentro y fuera del ecosistema cripto. En su mayoría sorprendidos por la movida del tiburón.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

“De hecho, creo que las criptomonedas llegaron para quedarse. La mayoría de las personas que están dispuestas a mantenerlos, incluidas las instituciones. Durante los últimos 90 días, están dispuestas a lidiar con la volatilidad, situación que no ocurría hace un año”, expresó el tiburón en una entrevista para CNBC .

Además, de expresar públicamente su cambio de actitud sobre el ecosistema de las criptomonedas. Kevin O'Leary también expresó que había invertido el 3% de su liquidez en Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

“Estoy fascinado. Estoy invirtiendo. Tengo una ponderación del 3% entre Ethereum y Bitcoin. La volatilidad me enferma, pero me estoy acostumbrando.Y, finalmente, estoy empezando a pensar en cómo invertir en la infraestructura de la minería de bitcoins”, señaló.

O’Leary también explicó algunas de sus razones cambiar de opinión sobre las criptomonedas:

“Canadá, Suiza y muchos otros reguladores han hecho un giro de 180% en $BTC. Este es un cambio de juego para muchos inversores, incluido yo”.

Kevin es el segundo tiburón que le abre las puertas a Bitcoin. Mark Cuban, otro viejo enemigo de BTC, ya no piensa que BTC es irrelevante, y que las bananas son la mejor reserva de valor. Incluso hoy, ofrece descuentos dentro de la tienda oficial de su equipo de la NBA, los Dallas Mavericks, si se paga con Bitcoin.

El tiburón conocido como "Mr. Wonderful", expresó que no está conforme solo con invertir en criptomonedas, sino que también está pensando en diferentes maneras de invertir en una granja de minería de Bitcoin.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

En adición, Kevin habló sobre la posibilidad de que lleguen finalmente los ETF de Bitcoin al mercado estadounidense, a lo que O'Leary concluyó que de ser aprobados invertiría un 5% más, y este, según él es su máximo de exposición a criptomonedas, dada su volatilidad.

“Dada la volatilidad de las criptomonedas, la principal decisión que debe tomar después de decidir participar en primer lugar es qué porcentaje de su cartera asigna. ¡Para mí el 5% es el máximo!”

Given the volatility of #cryptocurrencies the main decision you have make after you decide to participate in the first place is what % of your portfolio do you allocate. For me 5% is the maximum! https://t.co/7QXIxXpugc