Bill Gates, otra vez crítico con las criptomonedas

Desde su nacimiento, las criptomonedas han acumulado fieles seguidores que aseguran que el dinero digital será el futuro, sin embargo también han atraído detractores que señalan que este invento se trata de un fraude y que la burbuja explotará generando pérdidas millonarias a todos aquellos que hayan invertido.

Si bien su postura es más medida, Bill Gates, por muchos años el hombre más rico del mundo y un emblema tecnológico, se encuentra dentro del segundo grupo. El fundador de Microsoft volvió a hablar acerca de los activos digitales y mantuvo la teoría que había repetido en varias oportunidades: prefiere mantenerse lejos más allá de la enorme subida que registraron en 2020 y buena parte del 2021.

Criptomonedas, ¿un negocio para millonarios?

Gates asegura que la población general debe estar al margen de este negocio, que sólo está apuntado para millonarios que pueden afrontar las pérdidas en caso de que las cosas no sucedan como se esperan. E hizo referencia concreta de Elon Musk, fundador de Tesla, que en su último balance aseguró haber comprado $1.5 mil millones de dólares en BTC.

"Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje al azar. Creo que la gente se deja llevar por estas manías y puede que no tenga tanto dinero de sobra. Mi pensamiento general sería que si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado", dijo Gates en una entrevista con Emily Chang de Bloomberg Television.

¿Quién tiene menos dinero que el dueño de la compañía de autos eléctricos? ¡Todo el mundo, incluido el propio Gates! Este lujo solo se lo podría dar el todavía CEO de Amazon, Jeff Bezos que de acuerdo con Bloomberg Billonaires posee una fortuna de $180 mil millones de dólares. Musk le sigue al poseer una $176 mil millones de dólares. Tercero en la lista entra el fundador de Microsoft ($135). El top cinco lo completan el francés Bernard Arnault ($117) y Mark Zuckerberg ($96.8).

La influencia de Musk

Elon es la personalidad más fuerte dentro del ecosistema de las criptomonedas y su palabra repercute en el mercado. La inversión de parte de Tesla llevó al oro digital a su pico más alto, superior a los 58 mil dólares, mientras que cuando reconoció que los precios de las criptomonedas "estaban altos", estas perdieron un 13%.

Este viernes tampoco es positivo para BTC, que volvió a retroceder hasta los $46 mil dólares, aproximadamente y de nuevo el mercado cripto “está sangrando”.

Partidarios y opositores

Las críticas de un multimillonario para BTC no son nuevas: Warren Buffett, el séptimo hombre de la lista mundial con un patrimonio de $92.7 mil millones, considera que las criptomonedas no tienen ningún valor y que tampoco producen nada.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresó en una entrevista con el prestigioso medio The New York Times que Bitcoin es una "forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones".

Aunque también sigue habiendo actores importantes que confían en el crecimiento del ecosistema cripto y se metieron de lleno a trabajar con él, tal es el caso de PayPal, Visa y MasterCard. Además, los bancos centrales más importantes del mundo reúnen esfuerzos para lanzar sus propias criptomonedas, las CBDC (Central Bank Digital Currency).

La mirada de Bill Gates no parece propia de un experto en tecnología, en la que no reconoce el potencial del blockchain y las criptomonedas. Su mensaje de alerta atemoriza y podría traer más consecuencias negativas para el ecosistema cripto.

