5 canales de YouTube para aprender a manejar mejor su dinero

Seguramente a más de uno le ha pasado, el tener problemas al momento de realizar las finanzas personales, ya sea al ahorrar para un viaje, comprar accesorios para la casa o algún gusto personal, y al final del día se encuentra uno más endeudado, de lo que en realidad gana y se vuelve un martirio comenzar a realizar los diversos pagos de los créditos solicitados.

Por lo general, la mayoría de las personas no maneja mucho (o nada) el tema de las finanzas personales, a no ser que éstas tengan un claro y fuerte deseo de tomar las riendas de su cartera y mejorar sus ingresos y egresos.

Pandemia concientiza a las personas en temas de finanzas personales

Entre los pocos beneficios que trajo consigo la pandemia del coronavirus, es que permitió a la gente estar más al tanto de otras áreas de su vida además de la profesional, como es el caso de la financiera, ya que al estar en casa es más factible prestarle atención a este tipo de temas.

De acuerdo con la tecnológica Google, México y Argentina son las naciones de América Latina en las que sus creadores de contenido para YouTube, mostraron un mayor interés en los temas finanzas a partir de julio, concentrándose sobre todo en los métodos de inversión y la latencia financiera alrededor de los ahorros, al igual que en el fenómeno financiero generado alrededor de los cambios políticos y sociológicos.

Si usted es una de las personas que no se lleva muy bien con las finanzas personales, le presentamos a seis Creators on the Rise (canales de YouTube que mostraron un punto alto de interacción) que han destacado en Latinoamérica justamente por tratar temas de economía y finanzas personales.

Cooltura Financiera (28.1K suscriptores)

En este canal, Daniel Urías, experto en finanzas, se centra en desmentir una serie de mitos relacionados a las finanzas personales, además de explicar sistemas financieros tanto de bancos como de instituciones gubernamentales de manera clara y sencilla.

Entre sus videos más vistos está una explicación sobre cómo preparar sus finanzas en compañía del experto Josué Rodríguez de Sirú Financiero, así como una entrevista con la autora de Pequeño Cerdo Capitalista, Sofía Macías.

Eduardo Rosas - Finanzas Personales (304K suscriptores)

Rosas es un asesor en finanzas personales, e inició su canal hace 4 años, con explicaciones animadas sobre diversos conceptos financieros como inversión e inflación.

Actualmente, está centrado en hablar acerca de temáticas de economía local, como las AFORES y las extensiones de bancos mexicanos.

Franco Iribe (103K suscriptores)

Iribi comenzó las transmisiones en su canal hablando de cómo una persona puede ser un corredor de bolsa. Sin embargo, cuando empezó a analizar Shark Tank, notó con asombro que su canal empezó a registrar un crecimiento por demás interesante, tanto en reproducciones como en suscriptores.

Además de revisar el famoso programa de TV, también hace contenido pop sobre temas complejos, como la fortuna de Carlos Slim con arroz o compartiendo su top 10 de películas para inspirar a un emprendedor.

Emprender Mejor (42.5K suscriptores)

Los creadores detrás de este canal enfocado en tutoriales para emprendedores, Victoria y Manu, han centrado su conocimiento en el Marketing Digital y en las herramientas que brindan distintas tecnológicas para compartirlo con su comunidad, además de ayudarlos a seleccionar la que más les conviene.

Su top 5 de videos incluye el uso de plataformas como Mercado Pago, PayPal y Wilobank.

Francisco Ortiz (77.6K suscriptores)

Desde hace seis años, Ortiz decidió dejar su trabajo de tiempo completo, para enfocarse en otras actividades como los negocios en línea, y en abrir su canal de YouTube.

Desde ese entonces, por medio de su canal en YouTube, comparte información relacionada a las finanzas y al Marketing Digital, además de darle a su audiencia una serie de consejos de inversión. Uno de sus videos más exitosos es sobre cómo comprar acciones en línea para principiantes.