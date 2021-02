Tap to Phone, solución que promueve el pago sin contacto en los comercios

Por estrategiaynegocios.net



El centro de procesamiento de pagos de BPC Banking Technologies, Radar Payments, lanza a nivel mundial Tap to Phone, un servicio que permite que el comercio use los dispositivos móviles para aceptar pagos y ofrecer una experiencia al cliente capaz de atender sus necesidades en la vida cotidiana.

La tecnología se convirtió en un motor fundamental para implementar nuevos modelos transaccionales, en un momento de profundos cambios motivados por el Covid-19. La integración de pagos móviles ha resultado altamente efectiva para detener la propagación del virus mediante la manipulación y el uso del dinero en efectivo.

Mientras los gobiernos continúan implementando medidas para promover una sociedad sin efectivo, los comerciantes buscan incorporar soluciones tecnológicas fáciles de adoptar y que puedan respaldar las transacciones móviles que realizan sus clientes y usuarios.

La oportunidad para promover la inclusión financiera por parte de la tecnología es una realidad. Un estudio publicado por GSMA , organismo que representa a los operadores móviles en todo el mundo, destacó que al finalizar el 2020 en Latinoamérica el 70% de su población cuenta con teléfono inteligente, esto significa que existen 440 millones de dispositivos habilitados. Una herramienta que, gracias a la transformación digital, acerca a las personas a los servicios financieros y transaccionales.

Radar Payments, ante esta creciente demanda, responde acelerando y promoviendo la disponibilidad de una serie de modelos de pago, y con el desarrollo de la tecnología Tap to Phone espera convertirse en una de las más transformadoras innovaciones que se impondrán en este año.

Tap to Phone (Toque al teléfono), conocida también como SoftPOS o Pago sin contacto en COTS (CPOC) permite convertir cualquier smartphone en un dispositivo de aceptación de transacciones sin necesidad de usar un hardware adicional. Se trata de una solución simple y rentable para que todos los comerciantes, desde propietarios de puestos de mercado y microempresarios, minoristas, conductores de reparto de alimentos y negocios ambulantes puedan hacer uso de esta tecnología.

Gracias a Tap to Phone de Radar Payments, los comercios pueden aceptar todos los métodos de pago sin contacto: tarjetas EMV®, dispositivos NFC como smartphones, relojes inteligentes, tablets y códigos QR. Además, sirve para ser incorporado como un servicio de ‘etiqueta blanca’ para los bancos, Pagos Seguros en Línea (PSP) y fintechs, una alternativa que facilita plenamente la incorporación de comerciantes y compradores.

Esta innovación en los pagos no se limita al pago con tarjetas o al uso de equipos POS (terminal de punto de venta). Este desarrollo incorpora cualquier tipo de dispositivo o instrumento con Near Field Communications (NFC), que permite la comunicación a corta distancia entre dos dispositivos electrónicos de manera inalámbrica en un teléfono inteligente.

Tap to Phone se basa en un software instalado en los smartphones para convertirlos en dispositivos capaces de procesar pagos. SoftPOS permite que cualquier tarjeta y dispositivo habilitado para NFC sea utilizado para realizar el pago. Esta nueva tecnología va a superar el uso de máquinas tipo datáfono, y además permite conectarse a las diferentes redes de pago locales e internacionales.

La practicidad en uso permite ajustar el tipo de idioma según la necesidad, y al ser flexible se puede integrar con aplicaciones de terceros para fortalecer la experiencia del usuario. Su tecnología cumple con los estándares de Pagos sin contacto en COTS (CPoC™) establecidos por el PCI Security Standards Council (PCI SSC).

Para Santiago Egas, vicepresidente senior y director general de BPC Banking Technologies: “La innovación en los pagos está en nuestro ADN y nos esforzamos por ofrecer la opción de pago más amplia posible, capaz de ofrecer la mejor experiencia al cliente, de modo que los diferentes organismos financieros y los PSP puedan confiar en nosotros como su laboratorio de innovación sin necesidad de realizar inversiones adicionales”.

“Tap to Phone acelerará la disponibilidad de pagos digitales y sin contacto para los comerciantes, quienes hoy necesitan estar presentes en el mercado digital y responder a las demandas de los gobiernos para incorporar en su oferta alternativas al uso del dinero efectivo. Esta solución ofrece una gran oportunidad para los microempresarios y las empresas que dependen del efectivo y de las costosas operaciones producto del manejo que a menudo limitan su crecimiento. Esta tecnología nivela el campo de juego para todos los vendedores, ofreciendo completas herramientas que permitan implementar un escalonamiento exitoso en su comercio”, explica el vocero de BPC Banking Technologies.

El mercado de la innovación de Pay and Go es enorme. Se proyecta que el tamaño del mercado de los pagos sin contacto supere los US $100 mil millones para el año 2026. El segmento de tecnología NFC ya representó el 60% de la participación en los ingresos en el 2019, una tendencia que continuará a medida que las iniciativas gubernamentales promuevan pagos más higiénicos, sin contacto y más rápidos.