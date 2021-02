Lindsay Lohan y otras celebridades que han adquirido criptomonedas

Es una realidad que, desde el año pasado los activos digitales han tenido un interesante crecimiento, el cual se ha mantenido este 2021, y con dicho crecimiento, comenzaron a aparecer una serie de celebridades que se interesaron en las monedas virtuales.

Este es el caso de socialités como Paris Hilton, Floyd Mayweather, DJ Khaled, Mike Tyson, Serena Williams, Manny Pacquiao, Lionel Messi, Ashton Kutcher y muchas otras estrellas más quienes han tenido algún tipo de contacto con los cripto activos.

Crecen activos en presencia y popularidad

Asimismo, durante los últimos 11 meses, sobre todo desde que el activo digital bitcoin junto con otros tantos más, comenzó a presentar un repunte en su valor, (el cual persiste hasta nuestros días), otras luminarias del espectáculo comenzaron a interesarse más en el dinero digital.

Para muestra un botón, el músico israelí-estadounidense, cantante, compositor, productor de discos y líder del grupo Kiss, Gene Simmons, al igual que el rapero estadounidense Logic, el productor de discos Murda Beatz y la actriz de Game of Thrones Maisie Williams son solo algunos ejemplos del mundo de la farándula que ha hablado en algún momento acerca de las criptomonedas como bitcoin.

Otro claro ejemplo del interés del mundo de la farándula en las monedas virtuales es el rapero, cantante, compositor, productor Kanye West, esposo de la socialité Kim Kardashian.

Cuando la estrella del hip-compitió contra Joe Biden y Donald Trump para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, West señaló en una entrevista, que los entusiastas de bitcoin como el CEO de Twitter, Jack Dorsey, “realmente tienen una perspectiva de cuál será la verdadera liberación de Estados Unidos y la humanidad”.

Otro ejemplo es el ex rapero Robert Bryson Hall II, conocido profesionalmente como “Logic”, quien reveló el año pasado a través de Instagram, que había adquirido 6 millones de dólares en bitcoins.

Además, el ex rapero cambió el nombre de su cuenta en Twitter, a “Bobby Bitcoin”, plataforma en la que ha hablado abiertamente sobre el activo cripto.

“Muy bien Twitter, voy a jugar al ajedrez y contar mis bitcoins ...” escribió en noviembre pasado.

Un caso más reciente, es el del rapero y estrella del hip-hop DeAndre Cortez Way, mejor conocido como “Soulja Boy”, quien pidió a sus 5.2 millones de seguidores de Twitter, le aconsejaran acerca de cuál es la mejor manera de adquirir criptomonedas.

Después de su petición, el rapero continuó hablando sobre activos digitales, y también preguntó qué opinión tendrían sus fans si se decantaba por lanzar su propia moneda cripto.

Cabe señalar que otros famosos se han adelantado a Soulja en cuanto a formar parte del mundo cripto, como es el caso de Paris Hilton, socialité que subastó una pintura digital de su autoría, de su gato Munchkin por la cantidad de 40 Ethereums.

Otro caso es el del dibujante de Rick and Morty, Justin Roiland, quien logró vender una colección de arte de NFT por más de un millón de dólares en ETH.

El 18 de enero, en la casa de subastas de tokens no fungibles (NFT) Nifty Gateway, Roiland recaudó más de un millón de dólares en ETH por su colección titulada The Best I Could Do (Lo mejor que pude hacer). Roiland habló al respecto en su cuenta de Twitter.

Compañías, celebridades y cripto

Si bien los artistas antes mencionados se interesaron por sí mismos en los activos digitales, este otro grupo que tuvo su primer acercamiento con el dinero digital a través de un tercero.

En este caso, se trata de compañías que quisieron ampliar la popularidad de bitcoin, por medio de artistas reconocidos, en el décimo segundo aniversario del libro blanco de bitcoin.

Una de ellas es la firma de ciberseguridad Halborn, y su cofundador Rob Behnke consiguieron que una serie de estrellas de renombre realizara algunos videos felicitando al activo.

Entre las estrellas que participaron en los cortos, se encuentran RZA, Hassan Johnson, Charlamagne Tha God, Doug Benson, Carole Baskin, Charlie Sheen, David Hasselhoff y Gilbert Gottfried.

Asimismo, a mediados de noviembre del año pasado, la actriz de The New Mutants y mundialmente conocida por interpretar a Arya Stark en la serie Game of Thrones, Maisie Williams, preguntó en su cuenta de Twitter a sus seguidores si debería invertir en bitcoin.

Obtuvo respuestas de muchas personas, incluyendo al CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, y al de Microstrategy, Michael Saylor.

La estrella más reciente involucrada en el cripto mundo es la actriz, cantante, compositora y emprendedora Lindsay Lohan, quien escribió en su cuenta oficial de Twitter sobre la moneda creada por Satoshi Nakamoto: el bitcoin.

"Bitcoin a la luna", proclamó de repente.