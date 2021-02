Policía bursátil en EEUU analizarán reciente volatilidad causada por Reddit

Por AFP



La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, convocó a una reunión este jueves con los principales reguladores del mercado de valores y materias primas, así como con funcionarios de la Fed, para discutir la situación.

Wall Street se vio afectada la semana pasada por una fiebre especulativa, provocada por una cruzada de pequeños inversores contra los fondos especulativos, en la que usuarios de redes sociales impulsaron artificialmente las acciones de algunas empresas en problemas, como las de las tiendas de videojuegos GameStop.



Los pequeños inversores, activos en el foro en línea Reddit, unieron fuerzas para arruinar las apuestas millonarias de los fondos, que esperaban que las acciones cayeran.



Al subir las acciones de GameStop un 400%, hicieron un gran daño a los fondos.



Aunque no mencionó a GameStop o a la plataforma de ventas minoristas Robinhood, el Tesoro dijo que el regulador bursátil estadounidense, la Securities and Exchange Commission (SEC), "divulgará a su tiempo un estudio de los hechos".



Además, el regulador de materias primas y agricultura (Commodities Futures Trading Commission, CFTC), y la SEC "están revisando si las prácticas de negocios fueron consistentes con la protección al inversor y con mercados justos y eficientes", agregó el Tesoro en un comunicado el jueves por la noche.



Antes de la reunión, Yellen había dicho: "Realmente necesitamos asegurarnos de que nuestros mercados financieros estén funcionando correctamente en forma eficiente y que los inversores estén protegidos".



Yellen habló el jueves por la mañana en la cadena ABC, en su primera entrevista desde que asumió el cargo hace una semana. "Necesitamos comprender completamente lo que sucedió antes de actuar, pero estamos observando estos eventos con mucha atención", agregó.



Sin embargo, no se comprometió a acción alguna para controlar las acciones que tuvieron lugar. Y surgieron voces en contra de los fondos de cobertura, que creen que estas prácticas son abusivas.



Los senadores ubicados en el ala izquierda del Partido Demócrata, como Bernie Sanders y Elizabeth Warren, pidieron acción contra los fondos.



"Necesitamos una investigación de la SEC", dijo Warren a la CNN el domingo. "Es un juego amañado, y hay un grupo de jugadores que llegan y manipulan el mercado".



El papel de Yellen está sin embargo limitado a generar reuniones y consultas, ya que el Tesoro no tiene jurisdicción directa sobre las actividades del mercado bursátil, que corresponden a la SEC y la CFTC.



Pero tiene amplia experiencia en el tema como expresidenta de la Reserva Federal (Banco Central), que presta atención al mercado financiero para detectar cualquier riesgo a la economía.



Yellen tuvo que recibir una exención de los abogados de ética del Tesoro para poder mantener la discusión sobre la actividad del mercado bursátil, ya que había recibido al menos US$700.000 en honorarios por brindar un discurso para el fondo de cobertura Citadel, un jugador clave en la saga de GameStop, según informes de medios estadounidenses.



La volatilidad que provocó la revisión pareció haber disminuido en los últimos días, con el S&P 500 y el Nasdaq cerrando con récords el jueves.



Las acciones de GameStop que comenzaron 2020 a 5,88 dólares y subieron a casi 483 el 28 de enero pasado, terminaron el jueves en 53,50.