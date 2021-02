PrimeXBT se asocia con Paxful para impulsar acceso a las criptomonedas con P2P

La plataforma de trading que permite operar en mercados internacionales, incluyendo cripto, commodities, índices y divisas, PrimeXBT, anunció recientemente la firma de un convenio con la plataforma global de comercio de activos digitales peer-to-peer (P2P), Paxful, con la finalidad de fortalecer el acceso a las criptomonedas en todo el mundo a través de las dos empresas.

Gracias a esta asociación, la banca Bitcoin virtual basada en la web de Paxful, podrá integrarse y estar disponible directamente en PrimeXBT, tanto para los nuevos operadores como los ya existentes.

Es así que este acuerdo, permitirá a los usuarios de PrimeXBT recurrir a la red de comercio peer-to-peer de Paxful en PrimeXBT, con el objetivo de adquirir Bitcoins por medio de una variedad de monedas fiduciarias, las cuales son admitidas sin problema.

“Nos encontramos entusiasmados con la integración del quiosco con PrimeXBT. Para Paxful, esto significa presentar a nuestros usuarios una nueva comunidad de comerciantes. Asimismo, los usuarios de PrimeXBT tendrán acceso a las casi 400 formas diferentes de comprar activos digitales disponibles en Paxful. Juntos, estamos ayudando a que las criptomonedas sean más accesibles para más personas”, dijo señaló el actual director ejecutivo y cofundador de Paxful, Ray Youssef.

We are pleased to announce another key partnership aimed at making the buying of Bitcoin to trade on #PrimeXBT easier. We have integrated with @Paxful, a leading global peer-to-peer finance platform.https://t.co/RHbjwwmLeS pic.twitter.com/1pI7HWJK2K