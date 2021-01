El banco Deltec revela 'gran posición' en Bitcoin

Por Bitcoin México

La institución de servicios financieros que atiende las necesidades únicas de la clientela privada, corporativa e institucional global, con sede en Bahamas y que cuenta con reservas para el emisor del activo digital Tether, Deltec, declaró recientemente que tiene una “gran posición” en Bitcoin.

Deltec y bitcoins

Al respecto, Hugo Rogers, actual director de inversiones de la institución, habló de las participaciones de Deltec en un video de revisión de 2020:

“También incluye una gran posición en bitcoin, criptomoneda que ha recibido mucha atención en estos días. Compramos bitcoins para nuestros clientes por alrededor de $ 9,300, por lo que funcionó muy bien hasta 2020. Asimismo, esperamos que funcione bien en 2021 a medida que la crisis de liquidez continúe caliente”.

Cabe señalar que el activo Tether puede que sea hasta el momento, el cliente más popular de Deltec. De acuerdo con la plataforma creada para realizar un seguimiento de la capitalización de diferentes criptomonedas y la cantidad de operaciones que las utilizan, CoinMarketCap, Tether actualmente cuenta con un suministro circulante de 24.3 mil millones de USDT.

Dado que el emisor de la stablecoin indicó que cada USDT se encuentra “completamente respaldado por nuestras reservas” y que cada activo está vinculado al dólar, en teoría, debería contar con activos por un valor de 24.3 mil millones de dólares en el banco.

Asimismo, según el portal digital de Tether, sus reservas “incluyen moneda tradicional y equivalentes de efectivo y, de vez en cuando, pueden incluir otros activos y cuentas por cobrar de préstamos hechos por Tether a terceros”.

Por tanto la pregunta obligada es: ¿Tether cuenta parcialmente con el respaldo de bitcoin? Si dicha suposición fuera cierta, entonces una disminución en el activo de Satoshi Nakamoto podría reducir la capacidad que tienen los inversores para retirar sus fondos.

Cabe señalar que, la última actualización de transparencia publicada por Tether hace dos años, señaló un total de 2.54 mil millones en dólares distribuidos en dos cuentas bancarias. Sin embargo, dicha cifra fue más grande que su capitalización de mercado dada a conocer en dicha fecha.

De igual forma, un documento realizado por Tether de Deltec, fechado en el primero de noviembre de 2018, podría haber confirmado que Tether era un cliente, no obstante, se hechó mano de una redacción creativa, con la finalidad de dialogar cuántos dólares había en la cuenta:

“Por la presente confirmamos que, al cierre de operaciones en octubre El 31 de diciembre de 2018, el valor en efectivo de la cartera de su cuenta con nuestro banco fue de 1.831.322.828 dólares”.

Deltec y sus cripto clientes

Igualmente, la firma bancaria no ha dado a conocer para qué clientes tiene bitcoins, debido a que Tether como es de esperar, no es el único cliente con el que cuenta la institución bancaria.

De hecho, al menos otra compañía cripto al parecer también es cliente de este banco, el intercambio de derivados y activos digitales creado por comerciantes para comerciantes, FTX.

Por tanto, todo este asunto podría ser solo una gran especulación, como se dice coloquialmente, “mucho ruido y pocas nueces”. No obstante, algunas personas les llamó la atención, sobre todo porque se especula que la casa de cambio de activos digitales con sede en Hong Kong, Bitfinex, quien además comparte un equipo de liderazgo con Tether, es propietaria de una gran participación dentro de Deltec.

Tether y NYAG

No obstante, Tether no solo ha atraído la atención de los especuladores alrededor de la web, ya que también es objeto de una investigación realizada por la Oficina del Fiscal General de Nueva York (New York State Attorney General o NYAG).

La Fiscal General ha estado realizando una investigación acerca de si Bitfinex concedió una serie de préstamos a Tether, con la finalidad de ocultar mil millones de dólares en pérdidas.

Cabe señalar que, Nada de esto ha sido un impedimento para que Tether continue progresando, ya que se trata del tercer activo digital más grande por capitalización de mercado, además de ser hoy por hoy, la moneda estable más utilizada.