NYSE revierte plan para eliminar firmas chinas de comunicaciones

Por Bloomberg



Cuando faltaban solo días para la fecha en que las compañías serían retiradas de la bolsa –y poco más de dos semanas antes de que Trump abandone la Casa Blanca–, el vuelco evita una orden que amenazaba con aumentar las tensiones entre EE.UU. y China.



El directorio no dio razones para su decisión en un comunicado emitido durante el día de Asia, y solo dijo que había consultado a “autoridades reguladoras pertinentes” sobre la orden ejecutiva de Trump, firmada en noviembre como parte de la iniciativa de su Administración para controlar el creciente poder económico de China.



El radical cambio, calificado de “extraño” por un analista de Jefferies Financial Group Inc., sorprendió a los inversionistas que el lunes habían vendido acciones de las compañías de telecomunicaciones chinas y se habían apresurado a apostar qué acciones podrían ser retiradas de la bolsa a continuación. China Mobile Ltd., China Telecom Corp. y China Unicom Hong Kong Ltd. repuntaron el martes.



Una falta de claridad en torno a la razón por la que NYSE cambió de idea hizo que los inversionistas especularan sobre si solo fue resultado de que la bolsa inicialmente malinterpretara la orden ejecutiva de noviembre o algo con implicaciones geopolíticas más amplias.



Las llamadas y correos electrónicos al departamento de medios de la Comisión Reguladora de Valores de China (CRCS) no fueron respondidos de inmediato el martes. La CSRC había respondido al plan inicial de la Bolsa de Nueva York (NYSE), calificándolo de infundado y de no ser “una medida inteligente”. Portavoces del Departamento del Tesoro de EE.UU., la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.



FTSE Russell declinó hacer comentarios el martes, mientras que MSCI y S&P Dow Jones no pudieron ser contactados de inmediato.



En otras declaraciones, China Mobile, China Telecom y Unicom dijeron que continuarán monitoreando los acontecimientos. China Mobile, la mayor de las tres, subió 5,1% en Hong Kong el martes. Las acciones cotizadas en NYSE subían 10% a las 7:55 a.m. en Nueva York, mientras que las acciones de China Unicom en EE.UU. avanzaban 16%.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo el martes que Pekín espera que EE.UU. respete el mercado y el estado de derecho, y haga cosas que conduzcan a mantener el orden en los mercados financieros mundiales.



La NYSE ha enfrentado las críticas de algunos observadores del mercado por la forma en que manejó la situación. Travis Lundy, un veterano de los mercados asiáticos y analista independiente que publica en la plataforma Smartkarma, dijo en un tuit que el cambio de opinión reflejaba “incompetencia jurídica” de la bolsa y “liderazgo débil” del Departamento del Tesoro.



“Han tenido siete semanas para hablar con el Tesoro sobre esto”, dijo Lundy, y agregó que el Departamento también había publicado largas preguntas complementarias. “Implementar la decisión y cuatro días después dar marcha atrás; es extraño”.