NYSE eliminará a gigantes chinos de telecomunicaciones en orden ejecutiva de EE. UU.

Por Bloomberg



La Bolsa de Valores de Nueva York dijo que eliminará de la lista a tres corporaciones chinas para cumplir con una orden ejecutiva de Estados Unidos que imponía restricciones a las empresas identificadas como afiliadas al ejército chino.



China Mobile Ltd., China Telecom Corp Ltd., China Unicom Hong Kong Ltd. se suspenderá de la negociación entre el 7 y el 11 de enero, y los procedimientos para eliminarlos de la lista han comenzado, según un comunicado de la bolsa.



En respuesta, el Ministerio de Comercio de China dijo el 2 de enero que el país adoptará las acciones necesarias para proteger los derechos de las empresas chinas y espera que los dos países puedan trabajar juntos para crear un entorno justo y predecible para empresas e inversores.



Los administradores de fondos de cobertura cuantitativos, incluidos Renaissance Technologies LLC, Dimensional Fund Advisors LP y Two Sigma Investments LP, se encontraban entre los principales tenedores de estas cotizaciones en EE. UU., Pero las apuestas que tenían a fines de septiembre eran pequeñas, según muestran las presentaciones 13F.



Las tres empresas chinas cotizan por separado en Hong Kong. Todos generan la totalidad de sus ingresos en China y no tienen una presencia significativa en los EE. UU., Excepto por sus listados allí. Sus acciones también cotizan escasamente en la Bolsa de Valores de Nueva York en comparación con sus principales cotizaciones en Hong Kong, lo que hace que esta exclusión de la Bolsa de Nueva York sea un golpe más simbólico en medio de una mayor fricción geopolítica entre Estados Unidos y China.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden en noviembre que prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas chinas de propiedad o controladas por el ejército, en un intento por presionar a Beijing por lo que considera prácticas comerciales abusivas. La orden prohibía a los inversores estadounidenses comprar y vender acciones en una lista de empresas chinas designadas por el Pentágono como vinculadas con el ejército.



Prometido proteger

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó posteriormente a Estados Unidos de "calumniar brutalmente" sus políticas de integración militar-civil y prometió proteger a las empresas del país. Los funcionarios chinos también han amenazado con responder a acciones anteriores de la administración Trump con su propia lista negra de empresas estadounidenses.



La orden ejecutiva ha dado lugar a la eliminación de una serie de empresas de los índices compilados por MSCI Inc., S&P Dow Jones Global Indices y FTSE Russell.



En mayo, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. Prohibió a China Mobile operar en EE. UU. En diciembre, ordenó a los operadores que retiraran los equipos fabricados por Huawei Technologies Co. y comenzó a investigar si China Telecom debería poder operar en el país. La unidad estadounidense de China Telecom le dijo a la FCC en una presentación del 8 de junio que es una empresa independiente con sede en EE. UU. Y no está sujeta al control del gobierno chino.



Los intercambios globales, incluidos NYSE y Nasdaq Inc., cortejaron a las empresas chinas durante la última década mientras intentaban expandir su negocio de OPI, particularmente en el sector de Internet. En respuesta, Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.cambió sus reglas en los últimos años para atraer de nuevo las cotizaciones, incluido el permitir la venta de acciones por parte de empresas con derechos de voto ponderados, fortaleciendo el poder de los fundadores de empresas a expensas de protecciones más débiles para los inversores minoritarios.



Empresas que incluyen a los gigantes del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd. y JD.Com Inc., que ya tenían cotizaciones en Nueva York, realizaron cotizaciones secundarias en Hong Kong en los últimos dos años a medida que las tensiones entre EE. UU. Y China se intensificaron en una serie de cuestiones. incluido el comercio y el nuevo coronavirus.