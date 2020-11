5 ventajas que ofrecen los neobancos en la pandemia

Por economiahoy.mx



La pandemia por covid-19 ha modificado el funcionamiento habitual de la banca. En un contexto en donde ir a una sucursal o usar un cajero automático representa un potencial riesgo de contagio, la banca digital aceleró su penetración en el mercado al ser una opción viable, pero sobre todo segura.



A medida que el virus se expandía y el confinamiento se hizo necesario, diversas instituciones bancarias alrededor del mundo implementaron estrategias de digitalización para perfeccionar sus servicios online; sin embargo muchos de éstas aún no corresponden de lleno con las necesidades actuales, pues aún requieren de la presencia física del cuentahabiente en una sucursal, o de su acceso a otros canales de comunicación con el banco, es decir no son totalmente digitales.



Antes de la pandemia, los neobancos ya habían planteado la necesidad de revolucionar los servicios financieros a través de operaciones totalmente digitales.



"Los neobancos son empresas que van más allá de ofrecer servicios financieros en línea, son instituciones que tienen un gran potencial para revolucionar la banca, no sólo a través de servicios accesibles y rápidos, sino de nuevas formas de operar. Los neobancos no tienen sucursales porque no las necesitan, y el hecho de que todas sus operaciones se hagan en línea tiene diversos beneficios para sus clientes como menores comisiones y tasas de interés", afirma Sebastián Medrano, director de Coru.com, fintech comparadora de productos financieros.



En México aún persiste una alta exclusión de la población respecto al acceso a los servicios financieros, ya que sólo el 47% de la población adulta tiene una cuenta bancaria, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF 2018).



En este sentido, los neobancos brindan la posibilidad de bancarizar a aquellas personas que no forman parte de la banca tradicional, esto sin duda ayuda a reducir las brechas de inclusión financiera, pero además en la era postpandemia todas estas personas tendrían la posibilidad de hacer uso de servicios financieros de forma segura, desde casa y a través de sus dispositivos móviles.



De acuerdo con datos de BBVA, tan sólo durante los primeros meses del confinamiento los usuarios de la banca digital aumentaron un 15% en México, "lo cual habla del interés de los clientes por usar estos servicios, y que hoy con la pandemia se han vuelto indispensables".



Ante ello, los neobancos se posicionan como una gran opción durante la pandemia, pues su operatividad está diseñada para funcionar de manera remota, y entre las ventajas que ofrecen sobresalen las siguientes:



Preservar las medidas de distanciamiento social

La facilidad que ofrecen los neobancos de contratar todos sus servicios con sólo dar un clic, les da una ventaja, pues esto hace posible que sus usuarios no tengan que salir de casa, ni acudir a una sucursal en donde estarán en contacto con otras personas; es decir, los neobancos contribuyen a preservar las medidas de distanciamiento social, las cuales son de vital importancia para contener la expansión del virus.



Servicio 24/7

Los neobancos no cuentan con horarios de servicios fijos, ni días inhábiles, ya que entienden la importancia que tiene para el usuario contar con atención sin importar el día o la hora. Sus servicios están disponibles siempre.



Acceso a información en tiempo real

La estructura de los neobancos les permite contar con información en tiempo real respecto al saldo, movimientos y demás transacciones de los usuarios, así éstos podrán consultar dicha información en el momento que la necesiten.



Reducción de cuotas bancarias y servicios adicionales

Debido a que los neobancos no cuentan con infraestructura física, esto les permite ofrecer a sus clientes cuotas preferenciales y tasas de interés bajas. También tienen la posibilidad de ofrecer a sus clientes servicios adicionales de gestión de finanzas personales, metas de ahorro y demás productos financieros.



Seguridad

Los neobancos cuentan con altos sistemas de seguridad, así como tarjetas digitales con códigos variables que sólo funcionan para realizar una compra a la vez, esto permite que la información del usuario no pueda replicarse y sea segura.