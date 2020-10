Bitcoin sube a su nivel más alto desde julio de 2019 después de la adopción de PayPal

Por Bloomberg



Bitcoin subió a casi US$13.000 por primera vez desde julio de 2019 después de que PayPal Holdings Inc. anunció que permitirá a los clientes usar criptomonedas.



La moneda digital más grande aumentó hasta 8,5% a US$12.915 el miércoles, superando el máximo anterior para el año de US$12.473 establecido en agosto. Las ganancias entre las llamadas monedas alternativas fueron aún mayores, con Litecoin subiendo más de 13% y Bitcoin Cash subiendo más de 9%.



Los clientes de PayPal pueden comprar, vender y mantener criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash y Litecoin desde carteras digitales, así como utilizar el dinero virtual para comprar en los 26 millones de comerciantes de su red. Las acciones de PayPal subieron hasta un 5,9% a US$213,87, el mayor aumento intradiario desde el 30 de julio.



Mike Novogratz, que dirige Galaxy Investment Partners, en Twitter lo llamó "la mayor noticia del año en criptografía", y agregó que los bancos se embarcarán en una carrera para mantener las monedas digitales. “Hemos cruzado el Rubicón”, dijo.



La noticia provocó una respuesta exuberante de los fanáticos de las criptomonedas que señalaron una serie de anuncios recientes que sugieren una mayor aceptación por parte de los pilares financieros de la vieja escuela. Dos empresas públicas, Square Inc. y MicroStrategy Inc., dijeron recientemente que invirtieron en Bitcoin. Y Fidelity Investments anunció en agosto que está lanzando su primer fondo de Bitcoin, agregando su nombre de establecimiento y poder de estrella a la clase de activos a menudo difamada.



PayPal dijo que planea hacer que las funciones estén disponibles como fuente de financiamiento para compras en sus comerciantes en todo el mundo y planea expandirlo a Venmo pronto. A los comerciantes se les pagará en monedas tradicionales como el dólar en lugar de en criptomonedas cuando los clientes de PayPal realicen compras.



Dan Schulman, presidente y director ejecutivo de la firma, dijo en un comunicado que “el cambio a formas digitales de monedas es inevitable, trayendo consigo claras ventajas en términos de inclusión financiera y acceso; eficiencia, rapidez y resiliencia del sistema de pagos; y la capacidad de los gobiernos para desembolsar fondos a los ciudadanos rápidamente ”.



Los usuarios enfrentan algunas limitaciones en PayPal. No pueden transferir monedas dentro y fuera de cuentas y solo pueden mantener criptomonedas que compraron en PayPal. Las criptomonedas guardadas en una cuenta no se pueden transferir a otras cuentas, dijo PayPal.



PayPal está ingresando a las criptomonedas solo un año después de retirarse de la Asociación Libra, un esfuerzo iniciado por Facebook Inc. para desarrollar una moneda digital. David Marcus, quien lidera la iniciativa de Facebook, solía ser presidente de PayPal.



Bitcoin ha estado en una buena racha este mes, subiendo más del 17% en octubre. Aún así, el caso de uso de la criptomoneda sigue siendo limitado. Los datos del investigador de blockchain Chainalysis Inc. el año pasado mostraron que casi nadie usaba Bitcoin para algo más allá de la especulación.



En parte se debe a los cambios bruscos de precios. La moneda ha subido aproximadamente 70% este año, pero todavía está a alrededor de US$7.000 de su máximo histórico de alrededor de US$20.000 establecido en diciembre de 2017. En marzo, durante una venta masiva inducida por el coronavirus, cayó 31%.