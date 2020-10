La startup Fygaro de Panamá se convierte en la ganadora de Visa Everywhere Initiative

Por estrategiaynegocios.net



Visa anunció los resultados de Visa Everywhere Initiative (VEI) para América Latina y el Caribe 2020, nombrando a Fygaro de Panamá como la startup ganadora de entre los 10 emprendimientos finalistas de la región. En un entorno global impactado por COVID-19, la cuarta edición de Visa Everywhere Initiative LAC, que se ha celebrado por primera vez en un entorno 100% virtual, retaba a las startups participantes a encontrar nuevas soluciones para impulsar la recuperación económica de las pymes y la movilidad urbana sin fricciones. El resultado fue la presentación de más de 300 aplicaciones de startups de toda la región, lo que supone un incremento de casi un 60% en los niveles de participación, en comparación con la edición del año anterior. Las startups mGrana de Brasil y Quipu de Colombia, quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.



“Conectar digitalmente a América Latina y el Caribe a través de la innovación para consumidores y empresas es una prioridad para Visa. Esto prepara el escenario para la recuperación económica y el crecimiento en nuestros países. Sabemos que una de las claves para acelerar la adopción de pagos digitales es lograrlo a través de la colaboración con las mejores Fintechs de la región”, dijo Arnoldo Reyes, vicepresidente de Digital Partnerships, Fintech & Ventures de Visa para América Latina y el Caribe. “Fygaro ofrece a las Pymes de la región una solución única que les permite encontrar todas las herramientas que necesitan para emprender su negocio en línea de una manera rápida y segura, y en estos momentos esto se hace aún más crítico para la recuperación de las economías de nuestros países que dependen tanto de la Pymes”, agregó Reyes.



Fygaro es un generador de comercio electrónico con una plataforma de facturación integrada. Son un sistema de planificación de recursos empresariales para MiPymes con contabilidad, la cual tiene características listas para usarse como tiendas web y botones de pago. Su modelo de negocio ha probado ser efectivo, ya que está disponible en 30 países con más de 15.000 usuarios, y han ayudado a la economía de las Pymes con un 56% de crecimiento trimestre a trimestre en transacciones entre negocios y consumidores.



Ariel Rochwerger, Co-CEO y Cofundador de Fygaro, compartió que: “Estamos muy emocionados de haber ganado, y de seguir esforzándonos en toda la región para ayudar a las Pymes, emprendedores y empresas de todos los tamaños. Sabemos que al haber ganado el programa de Visa Everywhere Initiative 2020 vamos a poder marcar la diferencia en la región y ayudar a las economías locales a que se reactivan, y esto nos entusiasma mucho”.



Visa Everywhere Initiative (VEI) es un programa global de engagement para startups que reta a las startups participantes a solucionar los desafíos de pagos del mañana, mejorar aún más sus propias propuestas de productos y ofrecer soluciones visionarias para Visa y su enorme red de partners. En América Latina y el Caribe, el programa de este año se enfocó en promover la recuperación económica en la región y, al mismo tiempo, acelerar la digitalización de todas las actividades económicas. Visa y Finnovista buscaban ayudar a las pequeñas empresas en América Latina y el Caribe, en un esfuerzo por reactivar el poderoso segmento de economías locales, ya que el 99% de las empresas de la región son pymes que representan el 61% del empleo formal, según Cepal.



“La innovación es más importante que nunca y a través de programas de engagement como este que hemos organizado en colaboración con Visa, las startups se convierten en un pilar clave de las estrategias de innovación. Los retos en esta edición y el trabajo conjunto entre Visa, las startups ganadoras y la red global de partners de Visa, contribuirán a promover la recuperación económica de un activo tan importante como las pequeñas empresas en la región. En Finnovista estamos muy satisfechos con la gran participación lograda este año y el talento encontrado en las startups de toda la región”, comenta Andrés Fontao, Cofundador y Managing Partner de Finnovista.



Las 10 finalistas mostraron sus grandes innovaciones



Tras participar durante 3 semanas en un programa virtual de inmersión enfocado en explorar y desarrollar oportunidades de colaboración con Visa y sus partners a través de sesiones con expertos, de mentoría y más, las 10 finalistas de Visa Everywhere Initiative LAC 2020 presentaron sus soluciones a un panel de jueces de Finnovista, El proceso fue transmitido en vivo y directo a toda la comunidad Fintech de América Latina y el Caribe. Las finalistas, que representaron a una gran variedad transversal de la escena empresarial de América Latina, fueron: Lendera y Yaydoo de México, FT Technologies de Costa Rica, Fygaro de Panamá, Quipu Market de Colombia, Riqra de Perú, Datarisk y mGrana de Brasil, Duemint de Chile y Prometeo de Uruguay.



Fygaro, ganadora del primer lugar, recibirá un premio de 25.000 dólares; mGrana, startup clasificada en segunda posición, se llevará 15.000 dólares, y la tercera startup, Quipu, recibirá un total de 10.000 dólares. Además, Visa está ya estudiando diferentes vías de colaboración con las startups finalistas del programa, como el desarrollo de programas piloto o pruebas de concepto (PoC), la generación de oportunidades de mentoría especializada, y mucho más.



Desde 2015, Visa Everywhere Initiative ha llegado a seis continentes y más de 100 países, contando con la participación de más de 7.000 startups. El programa Visa Everywhere Initiative en América Latina y el Caribe es organizado en conjunto con Finnovista.