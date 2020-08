Banco G&T Continental lleva la banca digital a otro nivel para los guatemaltecos

Por estrategiaynegocios.net



El uso de la banca digital ha dado un gran paso en este 2020, en parte impulsada por la pandemia generada por el Covid-19, y también porque muchas personas urgen de hacer la mayor cantidad de trámites posibles por medio de su computadora o celular.



Grupo Financiero G&T Continental, que lleva más de 65 años en el mercado, ha venido adoptando una cultura de cambio que le permitió adaptarse más fácilmente a momentos adversos como esta pandemia; en este proceso, contemplaron la modernización de su banca y canales digitales, porque su enfoque de los últimos años ha sido adaptarse a las necesidades y exigencias del cliente.



"Frente a esta coyuntura, la digitalización se vuelve más relevante aún, pues las personas están pensando en su seguridad y protección, lo que los lleva a optar por una opción remota que les permita quedarse en casa. Por lo anterior, nuestra organización viene trabajando desde hace algún tiempo en un proceso de transformación digital, consciente de que es un tema de gran relevancia para estar al día y enfrentar los retos futuro", indican.



La institución financiera trabaja en robustecer sistemas de inteligencia cognitiva para poder establecer nuevas formas de comunicación con sus clientes. Un ejemplo de ello es su chatbot personalizado, llamado: Leo, que está programado para ofrecer servicios bancarios y aprende constantemente a medida que interactúa vía WhatsApp con los interesados en obtener una respuesta.



Durante y a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, la interacción con este asesor digital creció alrededor de un 40%.



También se observa un crecimiento en la cantidad de afiliación de usuarios nuevos, los cuales en el segundo semestre aumentaron arriba de un 10%, así como incrementó el uso de los canales y servicios digitales, significando que más personas están interactuando con las herramientas electrónicas disponibles.



Uno de los nuevos productos lanzados, la cuenta Dig&tal, permite abrir cuentas monetarias sin necesidad de ir a una agencia; solamente se llena un formulario en línea, se completan los pasos y se valida la identidad a través de una fotografía con prueba de vida; validada la información, el usuario abre su cuenta, que puede ser en quetzales o en dólares.

Más servicios digitales

•Atención a clientes vía WhatsApp, con servicio de chatbot, el cual utiliza un modelo de inteligencia artificial

•Plataforma de banca electrónica y aplicación móvil, para personas y empresas

•Remesas y ahorros desde casa

•Upgrades, funcionalidades y servicios innovadores en la aplicación móvil GTCAPP

•Herramientas contactless en medios de pago

•Nuevas formas de pago para créditos y tarjetas de crédito, no presenciales.

Garantizando servicio en tiempos difíciles

Banco G&T Continental no paró operaciones durante la pandemia, al contrario, adaptó más

formas de comunicación con sus clientes, a quienes escuchó y brindó soluciones reales, apegadas a sus necesidades.



En Guatemala, el Gobierno impuso cuarentenas y restricciones de movilidad desde marzo de 2020, para evitar la propagación del virus, pero eso no se tradujo en pausa de los servicios financieros.



"En situaciones como la que estamos viviendo desde marzo, los bancos tenemos un rol

fundamental para que las personas no se vean afectadas en sus compras de víveres,

medicamentos, financiamiento y cualquier operación bancaria que se requiera, es por ello que nuestra prioridad frente a esta emergencia fue garantizar nuestro servicio al cliente y la continuidad de nuestras operaciones, resguardando y protegiendo tanto a nuestros clientes y usuarios, así como a nuestros colaboradores", agregaron.



La solidez del grupo se evidencia con sus cifras, que refieren un total de 1,5 millones de clientes; Q65.9 mil millones en activos; depósitos de Q50.2 mil millones y un monto de Q27.6 mil millones en créditos.



Recientemente, la calificadora Fitch Raitings confirmó la calificación del grupo de ´BB´ y ´bb´, y la firma S&P Global Raitings la de ´BB´ y ´b´.

En toda su operación cuenta con más de 5.0000 colaboradores; la organización está certificada como Great Place To Work y recientemente recibió la certificación ISO 9001-2015.

Conferencias de talla mundial para clientes

Como parte de su proceso de transformación digital, G&T Continental lanzó su programa para clientes: Webinar Series GTC, donde se imparten conferencias de talla mundial, con el respaldo WOBI (The World Business of Ideas), el centro de capacitación virtual y producción de los mejores contenidos para empresas en el mundo; en temas que abarcan desde la toma de decisiones, el fortalecimiento de destrezas administrativas, la innovación y la transformación digital.



El Webinar Series GTC está disponible visitando la plataforma INTELIGTC.GTC.COM.GT de G&T Continental, donde se encuentra el contenido adicional de valor en las áreas de: Innovación, Estrategia, Transformación Digital y Marketing.

Conferencias magistrales

El ciclo de exposiciones exclusivo para clientes del Grupo Financiero inició el 19 de agosto con el tema “Transformación digital de los negocios sobre la base de las 6R´s”, con la intervención del conferencista Pablo Fernández.



Uno más se ofreció el 26 de agosto, bajo el tema “Las nuevas formas de conformar equipos post Pandemia”, que impartió Julio Martínez Itté, experto en temas de liderazgo, integración de equipos y transformación organizacional positiva.



El ciclo finaliza el próximo 2 de septiembre con el tema “La etnografía como herramienta

transformadora y catalizadora de nuevos negocios”, que impartirá Marcela Reynolds, la creadora de “B Curious”, el primer sitio web en el mundo dedicado a Etnografía Práctica.



Reynols ha sido reconocida como Directora Creativa en dos oportunidades con la medalla The New York Festival, por su labor estratégica en grandes empresas de publicidad en países como México, Brasil, Chile y Estados Unidos. Asimismo, se ha dado a conocer con como escritora, a través de sus libros sobre etnología y marketing.