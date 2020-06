Visa se Asocia con Facebook para Lanzar en Brasil Pagos en WhatsApp

Por estrategiaynegocios.net





Visa Inc. (NYSE:V) anunció hoy que está trabajando con Facebook para ayudar a potenciar en Brasil la nueva función de pagos en WhatsApp. Con la incorporación de la confiable tecnología de pagos de Visa, los usuarios de WhatsApp ahora podrán recibir y enviar dinero de forma rápida y segura a familiares y amigos, y hasta hacer compras en pequeñas empresas, en la popular plataforma de mensajería global.



Los pagos en WhatsApp son posibles gracias a las capacidades de Visa Direct, la tecnología de pagos en tiempo real[1] de Visa, y la Tokenización en la Nube de Visa, la nueva e innovadora capacidad de seguridad de Visa que se lanza hoy junto con los pagos en WhatsApp.



“Los usuarios de WhatsApp ahora pueden enviar dinero a amigos y familiares, y realizar pagos a comercios. Esto significa que los propietarios de pequeñas empresas pueden ahora aceptar pagos en la aplicación, junto con las funcionalidades de mensajería que ya utilizan”, dijo Fernando Teles, gerente general de Visa en Brasil. “Nos alegra ayudar a habilitar una mayor funcionalidad en WhatsApp a través de Visa Direct y la nueva tecnología de Tokens en la Nube, para ayudar a los consumidores a comprar y pagar de forma digital, a la vez que se ofrecen a los comercios mayores opciones de pago”.



Hasta la fecha, las transacciones mundiales con Visa Direct han crecido aproximadamente 70 por ciento durante el COVID-19[2]. Con la adición de pagos en WhatsApp, Visa Direct continúa potenciando servicios P2P (de persona a persona) con todas las principales plataformas digitales mundiales[3].



“Este es un hito muy importante para Visa, ya que es exactamente la forma en que nos esforzamos por facilitar los pagos a nuestros socios, aprovechando las fortalezas de nuestros productos para ayudar a que plataformas mundiales de tecnología como WhatsApp permitan experiencias de pago convincentes”, agregó Teles.



Comenzando a partir de hoy, usuarios de WhatsApp en Brasil comenzarán a ver gradualmente la opción de pago en la aplicación, donde pueden configurar una cuenta agregando su tarjeta Visa para empezar a enviar y recibir dinero. Para que las pequeñas empresas puedan recibir los pagos de sus clientes, tienen que crear una cuenta utilizando la aplicación WhatsApp Business.



“Estamos entusiasmados de llevar los pagos en WhatsApp a nuestros usuarios en todo Brasil. Hacer más fácil el envío y la recepción de dinero no podría ser más importante que en un momento como este", dijo Matt Idema, director de Operaciones de WhatsApp. “Las pequeñas empresas son la columna vertebral del país. La capacidad de realizar ventas fácilmente dentro de WhatsApp ayudará a los propietarios de empresas a adaptarse a la economía digital, apoyar el crecimiento y la recuperación financiera”.



Pioneros de Visa Cloud Token para Garantizar la Seguridad de los Pagos en WhatsApp



A medida que los consumidores amplían el uso de sus dispositivos para realizar compras en línea, Visa ha habilitado un nuevo enfoque basado en la nube que permite una mayor flexibilidad en sus múltiples dispositivos. Visa Cloud Token protege y elimina la información de pago sensible al convertir los datos en tokens y almacenarlos de forma segura. Basados en un enfoque flexible y conforme a estándares de la industria, los tokens en la nube pueden habilitarse en todos los dispositivos de un consumidor y se integran directamente con el banco del consumidor. Esto ayudará a que las transacciones sean aún más seguras utilizando la biometría de los dispositivos y la evaluación de las amenazas en tiempo real.



Los consumidores brasileños son los primeros del mundo en utilizar la nueva tecnología de Tokens en la Nube de Visa para realizar pagos seguros en WhatsApp.



“Nuestros consumidores en Brasil ahora pueden enviar y recibir dinero con confianza, ya que los pagos que hacen en WhatsApp son tan seguros como cualquier otra transacción de Visa. Es muy emocionante ser los pioneros en el uso de los Tokens en la Nube de Visa con pagos en WhatsApp en Brasil”, dijo Rubén Salazar, vicepresidente sénior de Productos e Innovación de Visa para América Latina y el Caribe. “Las aplicaciones están permitiendo realizar pagos desde cualquier lugar, no solo desde teléfonos, sino desde cualquier dispositivo que tenga una conexión a Internet. Visa seguirá innovando y aplicando a la tecnología de pagos digitales nuestras mejores funcionalidades de seguridad y anti-fraude, a medida que ampliamos la escala de la tecnología en toda la región”.



La tecnología de Tokens en la Nube elimina los riesgos operativos en torno a la protección de datos para los comercios y los operadores móviles, reduce los pasos innecesarios y la fricción para el consumidor, y permite a Visa implementar las iniciativas más recientes en seguridad, líderes en la industria, que pueden aplicarse tanto a nivel de red como de institución financiera.



Para Visa, ampliar esta nueva generación de movimiento de dinero en tiempo real entre consumidores y empresas permite a la compañía conectar al mundo por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, a las empresas y a las economías a prosperar.