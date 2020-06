Visa promueve recuperación económica de PYMES de América Latina

Por estrategiaynegocios.net

Visa presenta la cuarta edición del Visa Everywhere Initiative (VEI) en América Latina y el Caribe, en asociación con Finnovista, invitando a las startups Fintech y de otros sectores a presentar, antes del 30 de junio, soluciones innovadoras para impulsar la recuperación económica de las pequeñas y medianas empresas, y el transporte público de la región. Con esta convocatoria, Visa busca fortalecer la posición de las pymes en el actual contexto a través de soluciones tecnológicas relacionadas con la adopción de pagos sin contacto (contactless, o por aproximación) y pagos móviles, un fortalecimiento de sus actividades de comercio en línea o una mayor liquidez, entre otras.



Visa busca desarrollar soluciones a los comercios tanto online como offline para que reactiven su actividad económica y agilicen su recuperación a través de la digitalización. “En momentos de crisis y aislamiento como el que estamos viviendo en la actualidad, la digitalización se convierte en una necesidad urgente tanto para los pequeños y medianos comercios como para los consumidores. En Visa apoyamos el surgimiento de nuevos modelos de negocios que respondan a los retos actuales, y la colaboración con las startups latinoamericanas que están innovando en el segmento es clave en el camino de la recuperación de los comercios en la región, y la búsqueda de mejoras para los sistemas de pagos en el transporte público”, dijo Arnoldo J. Reyes, vicepresidente de Alianzas Digitales, Fintech y Emprendimientos para Visa América Latina y el Caribe.

Las pymes en tiempos de COVID-19

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la economía de la región se contraerá en un 1,8% este año como consecuencia de los efectos generados por la crisis sanitaria y económica de COVID-19. Además, según datos arrojados por una encuesta hecha en mayo, de la división de Visa para soluciones comerciales (Visa Business Solutions) a pequeñas y medianas empresas en México, Brasil y Colombia, el 83% de las empresas indicó que sufrieron una reducción en sus actividades desde que comenzó la pandemia. Entre las preocupaciones más urgentes que los dueños de estas pymes identificaron se encuentra cómo pagar las nóminas, seguido por pagar el alquiler o la hipoteca de su negocio.



La encuesta reveló que las pymes de la región están bien digitalizadas, en el sentido de que hay una fuerte utilización de los canales digitales de banca (87%) y redes sociales (97%) para comunicarse con clientes. Sin embargo, según dicha encuesta la penetración de los pagos digitales es mucho menor, ya que nada más un tercio de las pymes cuenta con un terminal de punto de ventas y sólo un 20% de las pymes del sector minorista tienen un sistema de e-commerce, lo cual puede presentar una barrera para la supervivencia de dichas empresas durante la crisis.



Los patrones de consumo adquiridos en las últimas semanas ponen de manifiesto la necesidad de la digitalización. Solamente en México, la descarga de aplicaciones de soluciones Fintech ha sido cinco veces mayor. Esta coyuntura coincide con un momento de consolidación de las industrias Fintech de varios países latinoamericanos. Las startups de este sector están cobrando cada vez más protagonismo en la prestación de servicios financieros a todos los segmentos de negocio, y en particular, en los que tienen más dificultades para acceder a las estructuras financieras tradicionales, como pueden ser los pequeños negocios, según estudios de Finnovista.



A medida que la pandemia está impactando en las economías de todo el mundo, la innovación se hace más necesaria que nunca. Los pequeños negocios son el motor económico de las economías de la región y, concretamente en América Latina, el 99% de las empresas son pymes y generan el 61% del empleo formal, según Cepal. Visa quiere contribuir a la recuperación de los pequeños negocios en América Latina y el Caribe a través de la edición 2020 de Visa Everywhere Initiative, y por ello está buscando soluciones que tengan el potencial de fortalecer las operaciones y capacidades de esos pequeños y medianos comercios.

“Las Fintechs de América Latina y el Caribe llevan tiempo aprovechando la demanda social de nuevas tecnologías aplicadas a actividades financieras. En países como México la nueva edición del Fintech Radar confirma 441 startups en el sector, y en Colombia en un año el número de este tipo de emprendimientos ha crecido un 26%, hasta llegar a 200 startups, lo que deja patente el talento de la región para ofrecer soluciones innovadoras a los pequeños negocios latinoamericanos. Además, gran parte de estas startups tiene modelos de negocio con un excelente potencial de crecimiento, y pueden encontrar en Visa, uno de los grandes jugadores globales de tecnología de pagos electrónicos, a un aliado excepcional para seguir enriqueciendo su emprendimiento”, explicó Andrés Fontao, Co-Founder & Managing Partner de Finnovista.

Desafíos de Visa Everywhere Initiative 2020

En esta edición de Visa Everywhere Initiative, Visa busca startups en fase de escalamiento y crecimiento del sector Fintech, y de cualquier otra industria, para que ayuden con estos dos desafíos:



· Desafío 1: Visa quiere saber cómo impulsarían las startups la innovación para mejorar el ecosistema de pagos digitales de América Latina y el Caribe para apoyar y acelerar la recuperación económica de las pymes en el corto y largo plazo. Visa busca ayudar a los pequeños comercios, tanto online como offline, a través de soluciones tecnológicas que les ofrezcan, entre otros, pagos sin contacto o móviles, mayor accesibilidad al comercio electrónico, préstamos en el punto de venta, mecanismos de liquidez, premiar o fidelizar a sus clientes o gestionar sus procedimientos bancarios y los pagos digitales de sus clientes.



· Desafío 2: Clave también para la recuperación de las ciudades alrededor de la región, ahora que piensan en volver a la “nueva normalidad”, es la movilidad urbana, que sin duda cambiará significativamente. Cientos de millones de personas utilizan el transporte público diariamente en Latinoamérica. Visa trabaja para facilitar las experiencias de pago en el transporte público, con su modelo de Transacción de Transporte Público (MTT por sus siglas en inglés) basado en la tecnología sin contacto EMV, que permite transacciones de pago dentro de los sistemas de transporte público via tarjetas sin contacto, dispositivos móviles o wearables. Visa continúa trabajando con la industria de Movilidad Urbana para permitir pagos rápidos, seguros y sencillos en más medios de transporte en la región, y busca soluciones innovadoras para ayudar a mejorar los viajes de las personas puerta-a-puerta. ¿Cómo puede Visa trabajar con su startup para desarrollar y mejorar la experiencia de pagos en el transporte público, servicios de micro movilidad u otras formas de emisión de boletos y pagos de movilidad para millones de personas?



Todas las startups elegibles con operaciones en América Latina y el Caribe están invitadas a presentar soluciones innovadoras del ecosistema Fintech. La convocatoria para aplicar en el Visa Everywhere Initiative LAC 2020 está abierta hasta el próximo 30 de junio en el sitio web de Visa y el de Finnovista. Del 17 al 21 de agosto tendrán lugar las cinco semifinales digitales, en las que las 30 soluciones seleccionadas podrán establecer contacto con otras startups y los socios de Visa en eventos privados. En las semifinales las startups presentarán su pitch ante el jurado y, tras una deliberación, se anunciará a los dos finalistas elegidos de cada semifinal.



El ganador de la cuarta edición de Visa Everywhere Initiative LAC 2020 recibirá un premio de US$25.000. Las startups clasificadas en segundo y tercer lugar del programa serán premiadas con US$15.000 y US$10.000, respectivamente. Visa estudiará diferentes vías de colaboración con la startup ganadora, como el desarrollo de programas piloto o pruebas de concepto, la participación en uno o más encuentros con mentores durante un año u otras alternativas. Para más detalles del programa visite la web de Visa y la web de Finnovista.



Flexio, la startup mexicana que ofrece préstamos a plazos para compras online usando la tarjeta de débito de los consumidores y ganadora de la edición anterior de Visa Everywhere Initiative, confirmó que “Visa Everywhere Initiative fue el punto de inflexión para Flexio. Pasamos de ser una promesa del mundo Fintech de América Latina a ser una empresa consolidada con un alcance regional, respaldada por una de las marcas más poderosas del mundo: Visa. VEI y Finnovista nos conectaron con el equipo de Visa, quien rápidamente nos ayudó a conectar con sus socios y poder así crecer nuestro negocio exponencialmente”, apuntó.



Desde 2015, Visa Everywhere Initiative ha llegado a seis continentes y 100 países, contando con la participación de más de 7.000 startups. En América Latina, VEI ha logrado convocar exitosamente a más de 1.000 startups desde su lanzamiento, ayudando a expandir el ecosistema de pagos con talentos emergentes. Hace un par de semanas, Visa firmó acuerdos de colaboración con Flexio, ganadora de Visa Everywhere Initiative 2019, y Kublau, la startup mexicana que quedó en segundo lugar el año pasado, para juntos impulsar el comercio electrónico de la región.