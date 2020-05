¿Cómo deben cambiar los hábitos financieros tras la experiencia del COVID-19?

Por estrategiaynegocios.net



La pandemia del COVID-19 obligó a incorporar nuevas medidas de higiene en la vida diaria de los ciudadanos. De esta misma manera y tras la crisis económica que atraviesa el país, es fundamental adoptar hábitos financieros que deben permanecer.



Presupuesto, ahorro y deuda responsable son tres pilares esenciales que las personas deben implementar para poder gozar de salud financiera.



Es por esta razón, que el Banco de Costa Rica, BCR, lleva a cabo una campaña de educación a través de medios digitales, en donde de manera sencilla y didáctica, brinda consejos sobre estas tres temáticas.



Kattia Morales, gerente de Responsabilidad Social Corporativa del BCR explica que “la campaña surge por la necesidad inherente de saber qué hacer con el dinero ante la recesión económica actual producto de la pandemia COVID 19”.



Morales agregó: “se educa para favorecer el aprendizaje informado y proactivo de los clientes y el público en general, hacia la adopción de hábitos financieros saludables que promuevan el bienestar económico y social en procura de una mejor calidad de vida”.



Enseñanzas por COVID-19



Una de los principales aprendizajes que deja la experiencia de la pandemia, es la importancia de contar con un ahorro.



Para lograr el objetivo se requiere seguir cinco pasos: realizar una lista de las necesidades o deseos por las que se quiere ahorrar, definir el monto que se requiere ahorrar para alcanzar los objetivos, anotar el plazo en el que se quiere llegar a la meta, revisar si es posible reducir algún gasto del presupuesto para destinarlo al ahorro y usar el dinero ahorrado exclusivamente para la meta fijada.



Por otra parte, ante la posible disminución de los ingresos, es de suma importancia realizar un presupuesto y apegarse a él de acuerdo a las prioridades. Un presupuesto incluye los ingresos y la cantidad de dinero destinada a los diferentes gastos (vivienda, servicios públicos, educación, etc).



Esta herramienta ayuda a rendir el dinero y a priorizar los gastos, elementos necesarios para la actualidad.



En cuanto a las deudas, se sugiere diferenciar entre créditos provechosos y riesgosos. Los primeros son aquellos a los que se puede sacar un beneficio, que se adapta al presupuesto y trae estabilidad financiera. Por el contrario, las deudas riesgosas se caracterizan por sobrecomprometer los ingresos, no tiene una garantía que la pueda respaldar y responde a un estilo de vida que no se apega a la realidad actual.



Para las personas que se sienten ahogadas en deudas, se recomienda mantener la calma, no tomar decisiones arriesgadas como solicitar algún préstamo informal con altos intereses y acercarse a las entidades financieras formales para conocer las facilidades que ofrecen.



La campaña es parte del Programa de Educación Financiera del BCR, contemplado en la estrategia de sostenibilidad del Banco.



La campaña consta de nueve videos educativos cortos sobre los temas indicados y puede ser consultada en bancobcr.com y en el canal de YouTube del BCR.

Tutoriales

La entidad también publicó recientemente en su canal de YouTube diez tutoriales para que los clientes, desde la comodidad de su casa o trabajo, aprendan como utilizar los canales digitales del banco: App BCR Móvil y la página www.bancobcr.com.



Entre los trámites autogestionables que describen los videos están: el pago de servicios públicos, depósitos judiciales, pago de créditos y tarjetas, transferencias, entre otros. Además, se detalla cómo llenar el formulario electrónico para solicitar productos y servicios.