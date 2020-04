Aseguradoras desembolsan casi US$3 millones en reclamos por la pandemia

Por La Estrella de Panamá

El mercado asegurador, hasta el pasado 24 de abril, ha recibido reclamos relacionados al Covid-19 hasta por US$2,6 millones, de los cuales el 35% corresponde al ramo de vida (US$935 mil) y el 65% pertenece al ramo de salud (US$1,7 millones). Las cifras preliminares otorgadas a este diario por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá aún no contemplan los casos en curso, y corresponden al reclamo de 100 pacientes afectados por el virus (61 hombres y 39 mujeres).

Este monto aumentará en los próximos meses, porque los proveedores de servicios médicos no han cerrado la facturación de casos en curso, pues se trata de un proceso en desarrollo, producto de los contagios, añadió la entidad.

Tan solo en dos hospitales privados consultados por La Estrella de Panamá, hasta la semana pasada habían atendido más de 300 pacientes por Covid-19, que se detallan más adelante en este artículo.

Según datos de la Asociación Panameña de Aseguradoras (Apadea), anualmente las aseguradoras hacen pagos globales a los usuarios por más de US$750 millones producto de reclamos, es decir aproximadamente US$62 millones por mes. Dentro de ellos, el renglón de salud alcanza un 30% de esta cifra, mientras que en reclamos de automóvil está el 26%, el resto se divide entre pólizas de vida, accidentes personales, robo e incendios, que ocupan un porcentaje menor del pastel.

Debido a la crisis de Covid-19 las compañías ofrecieron cobertura de gastos médicos por la epidemia, sin embargo, hasta ahora las aseguradoras presentan una mora que podría sobrepasar el 20%, según calcula Arturo Saénz, presidente de Apadea.

Un atraso para la Súper no parece ser motivo de alarma. “Si bien la medición de la suficiencia técnica o capacidad de las compañías aseguradoras se realiza de forma trimestral mediante la revisión de su margen de solvencia mínimo requerido, debido a la coyuntura actual –aunque todas las compañías se encuentran dentro de los parámetros de solvencia permitidos– se está llevando un monitoreo constante a la misma”.

Esto significa que están vigilantes de los indicadores de morosidad, liquidez, inversiones, primas y siniestros, que como toda actividad comercial local o internacional, las proyecciones de los organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pronostican un deterioro de la economía.

Por esto, añade la Súper de Seguros, “la mesa técnica de la Superintendencia ha desarrollado distintos escenarios, producto de estas variables, que también dependen de forma individual del comportamiento del mercado asegurador y reasegurador”.

Debido a lo anterior, con la intención de minimizar los impactos ocasionados por la pandemia a este sector, la entidad “busca mecanismos que ayuden a fortalecer y fomentar las condiciones para el desarrollo de la industria, velando que las aseguradoras cumplan con los indicadores de solvencia, liquidez, y el capital requerido”.

Costos hospitalarios

Un paciente de covid-19, que pidió omitir su nombre en la entrevista, contó que estuvo internado en un hospital privado por 18 días y la cuenta total ascendió a US$46 mil, debido a los tratamientos que requirió, aunque nunca tuvo la necesidad de estar en cuidados intensivos. Aunque todavía sufre los estragos del virus en el cuerpo, lo que menos le dolió fue el 20% de la cuenta que pagó, gracias a que estaba al día en los pagos con la aseguradora que cubrió el resto.

Varios hospitales privados consultados por 'La Decana' comentaron que el costo de una cama en la unidad de cuidados intensivos no ha variado desde la aparición de la pandemia. Oscila entre US$800 y US$1.000 e incluye las comidas diarias del paciente y la atención de todo el personal del hospital.

“En caso de que el paciente requiera ventilación, el incremento estimado rondaría entre un 10% / 20% adicional”, indicó Hugo Guiance, director del hospital Paitilla.

Otra cosa son los honorarios médicos, con quienes las aseguradoras hacen arreglos en cuanto al tope de honorarios, y el resto corre por cuenta del paciente. “Los especialistas no son empleados del hospital, con las aseguradoras tienen normalmente un precio pactado por día y el hospital no interviene en la gestión.

Si se requiere ventilador, el costo definitivamente sube y eso se cobra aparte del costo arriba mencionado, pero pudiera estimar que eso sería entre un 10-15% adicional”, añadió Enrique Lewis, gerente comercial e innovación del hospital San Fernando.

Este medio también consultó al hospital Punta Pacífica, pero no se mostró receptivo y prefirió no compartir los datos específicos sobre costos de tratamiento y cuántos pacientes por Covid-19 se habían atendido en sus instalaciones. Solo respondió que “a pesar de que los equipos de protección personal a nivel mundial están escasos, y por esa razón algunas empresas han aumentado los precios hasta en un 500%, el hospital Pacífica Salud por su compromiso con el país seguirá manteniendo los precios”, sin mencionar el monto.

Ley protege al asegurado

Pero, ¿qué pasa cuando el asegurado ha pagado la prima durante el año, pero no tiene dinero para afrontar la mensualidad?

Como exige la ley y el Ministerio de Salud, responde Lewis, el hospital debe estabilizar al paciente antes de trasladarlo a una institución de salud correspondiente. “Cuando ya el problema de pago del paciente sucede después que el paciente está hospitalizado o tiene salida del hospital, se hacen arreglos de pago de acuerdo con nuestras políticas, pero definitivamente nosotros tenemos políticas de abonos dependiendo de la condición del paciente, para protegernos”.

“Si el paciente está hospitalizado, analizamos cada caso de manera personalizada, atendiendo a la situación personal de cada uno de ellos”, respondió Guiance, del hospital Paitilla.

El primer reclamo que llegó al despacho de las aseguradoras fue el 15 de marzo, tan solo seis días de que el Ministerio de Salud anunciara el primer caso por la pandemia en el país.

Hasta la semana pasada, el hospital San Fernando había atendido un total de 160 pacientes con covid-19; de ellos, 139 ambulatorios y 21 hospitalizados. Mientras que el hospital Paitilla indicó que hasta el pasado 24 de abril pasaron por urgencias 155 casos y tenían 29 pacientes hospitalizados.

Si bien las aseguradoras no ofrecieron periodos de gracia en el pago de pólizas para sus clientes como hizo la banca, se volcaron a hacer descuentos del 35% en cada letra del mes y el saldo se contabiliza como un crédito que puede aplicarse al plan de renovación para quienes hacen sus pagos al contado en forma anual. En cambio, para los clientes que cubren sus cuotas mensualmente, en caso de estar al corriente reciben un descuento o se les brinda un plazo para que después se pongan al corriente con la cobertura.

No obstante, la Súper aclaró que por ley (No 12 de Seguros Panamá) se establece un periodo de 30 días calendario que la aseguradora debe cubrir al usuario y “concede un periodo adicional de cobertura hasta por 60 días calendario en los productos de seguro de salud o vida individual. En este contexto, la aseguradora no podrá cancelar el contrato correspondiente hasta el vencimiento del período de suspensión de 60 días calendarios, dando el beneficio al consumidor de rehabilitar la póliza”, resume la Súper de Seguros.

De las 22 aseguradoras que existen en el mercado, no todas ofrecen el mismo servicio; algunas se especializan en planes de salud y vida, otras se concentran en pólizas de autos, entonces, al contar con distintos portafolios no pueden ofrecer lo mismo.

“Por eso se forjaron alternativas, como algunas de arreglos de pago para personas afectadas por la crisis. Es decir, para quienes han sido suspendidos de sus puestos de trabajo o han sido despedidos o están en algún sector de la economía muy afectada”, indicó Sáenz, a este diario.

Añadió que si un asegurado no está al corriente en las mensualidades, debe acercarse a su aseguradora porque cada una tiene su propia política en estos tiempos. No hay una política única que englobe a las aseguradoras, pero lo que sí ha pasado en todo el mundo es que las aseguradoras están enfrentando un incremento en los costos médicos.

Las pandemias son una exclusión internacional de todas las aseguradoras del mundo por el tema de las reaseguradoras, sin embargo, defiende Sáez, “en Panamá decidimos cubrir la pandemia”.

En caso de que se requiera extender la póliza por el tiempo que dure una persona hospitalizada o bajo tratamiento y no haya pagado su compromiso, “debe hablar con su corredor”, añade el presidente de la asociación de aseguradoras.