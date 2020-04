Costa Rica: Plataforma busca reactivar el comercio a través del intercambio de canje

Por estrategiaynegocios.net



En medio de la crisis que atraviesa nuestro país debido al impacto del COVID-19, las empresas han tenido que reinventarse e innovar, para encontrar oportunidades en medio de la crisis.



Con este enfoque de convertir esta coyuntura en una oportunidad, aprovechando nuevas metodologías, BBX (Business Barter Exchange), una franquicia nacida en Australia y que hoy opera en 11 países alrededor del mundo, ofrece una innovadora plataforma en la que las empresas pueden realizar intercambios mediante canje.



“La esencia de BBX es funcionar como un mercado de trueque, donde las empresas pueden ahorrar efectivo y cuidar su flujo de caja, mientras aprovechan recursos y talento humano ocioso. Esto se convierte en una alternativa para muchos negocios y emprendedores que en este momento no cuentan con ingresos o efectivo, debido a los impactos que ha generado el COVID-19”, explicó Silvia Jacobo, gerente de país.







Así, esta plataforma digitaliza el concepto del trueque, en que los comerciantes intercambian sus bienes como moneda de pago.



“Este es un momento de gran transformación y tenemos que estar dispuestos a reinventarnos y adaptarnos, por lo que creemos que herramientas como estas tienen el potencial de ayudarnos a combatir la recesión y sobrellevar de mejor manera. Por mencionar solo un ejemplo, un restaurante que tiene materias primas a punto de vencer por el cierre y un despacho de abogados pueden intercambiar servicios entre sí, a través de BBX” agregó.



“Los canjes dentro de la plataforma no son directos, de manera que cuando yo ofrezco mi producto o servicio y me pagan en canje, lo que obtengo son puntos virtuales que se depositan en un monedero virtual y se pueden usar en los demás negocios que están en la red”, detalló.



Actualmente, dentro de BBX se encuentran empresas que ofrecen servicios de salud, alimentación, mercadeo, hotelería, belleza, educación, eventos, tecnología y servicios profesionales.



Entonces, por ejemplo, un bufete de abogados puede contratar por canje los servicios de publicidad en una litografía y luego, esta empresa de litografía obtiene en pago los puntos virtuales que posteriormente puede canjear en una mueblería de la red, para cambiar su mobiliario.



“Los beneficios son múltiples, pero principalmente entendemos que hay un valor en el hecho de comprar sin dinero (máxime cuando podemos pagar sacándole más provecho a la capacidad instalada del negocio). Además, estamos cuidando el flujo de caja y el efectivo de la empresa en un momento de recesión”, afirmó.



¿Cómo se procesa una transacción BBX?



El afiliado busca en el directorio los servicios que le interesan y dependiendo de las condiciones del proveedor, lo puede contactar directo o a través de un ejecutivo BBX, quién gestionará el intercambio, el comprador paga con sus puntos al proveedor y el único pago en efectivo que realiza el proveedor es pagar una comisión en efectivo a la pasarela de pago de BBX por la transacción.



Al igual que en una venta con efectivo, el proveedor debe pagar el iva y facturar. Los ingresos y gastos son válidos contablemente.



La billetera virtual, cuenta con un app para administrar saldos, cada punto BBX vale como un dólar y se puede usar en los países dónde la franquicia está presente que son: Australia, Costa Rica, Irlanda, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Inglaterra, China, India, Malasia, Singapur y Tailandia. Se espera que pronto esté disponible en Panamá.



“Queremos que las empresas y pymes que están atravesando momentos de crisis conozcan la plataforma y puedan aprovecharla, porque es una oportunidad para transformar la manera en la que pagamos y realizamos alianzas con nuevas empresas. Esperamos ayudar a reactivar nuestro comercio basado en el intercambio y en la solidaridad para ayudarnos todos ante la crisis que enfrentamos”, concluyó Jacobo.