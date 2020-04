Visa optimiza la seguridad de las transacciones en línea en toda América Latina y el Caribe

Por Estrategiaynegocios.net



Visa anunció hoy que está ayudando a los comercios de 41 países y territorios en América Latina y el Caribe a optimizar la seguridad, combatir el fraude y eliminar la fricción en el proceso de pago con la tecnología de tokenización. El Visa Token Service ofrece ahora un nuevo servicio de Tokenización Básica en nombre de los emisores, que proporcionará tokens directamente a los comercios de la región, independientemente del estatus de tokenización o de participación de los emisores, cerrando así el ciclo de las transacciones tokenizadas.



“Visa entiende que para que el comercio digital prospere en América Latina y el Caribe, los consumidores necesitan tener una confianza total en la seguridad de sus transacciones”, dijo Ralph Koker, vicepresidente de Soluciones Digitales para Visa América Latina y el Caribe. “A través de esta capa adicional de seguridad que ofrece la Tokenización Básica de Visa, disponible en 41 países y territorios de la región, los comercios ahora pueden garantizarles a los consumidores que sus credenciales se manejan de manera aún más segura, ayudando a aumentar su confianza cuando compran en línea”.



Visa lanzó el Visa Token Service en 2014, una innovadora tecnología de seguridad que reemplaza los números de cuenta de 16 dígitos de Visa por un “token” que sólo Visa puede desbloquear, protegiendo así la información y los datos personales de las cuentas. Los “tokens” no contienen detalles de la cuenta de pago del consumidor y pueden ser almacenados con seguridad en dispositivos móviles o por comercios en línea para así facilitar los pagos digitales.



Cómo funciona: los mismos beneficios de los tokens

La Tokenización Básica de Visa permite a los comercios que se convierten en Solicitantes de Tokens certificados para proteger la información y los datos confidenciales del consumidor, como los números de cuenta primarios (PAN), al reemplazarlos por un token que sólo Visa puede desbloquear. Los emisores no necesitan participar activamente en la solicitud, ya que Visa proporcionará tokens directamente a los comercios en nombre de los emisores. Todos los emisores que actualmente no utilizan el Visa Token Service serán inscritos de manera automática en la Tokenización Básica de Visa en los países participantes, y esto incluye a los emisores con proyectos en curso. Además, ahora todos los emisores pueden optar por controlar la gestión del ciclo de vida del token para optimizar los índices de autorización con las herramientas de Visa Online.



Beneficios para todo el ecosistema

La tokenización de las transacciones de comercio electrónico y la eliminación de los datos del PAN en las transacciones aporta beneficios a todo el ecosistema, lo cual ayuda a aumentar la seguridad, combatir el fraude, reducir la fricción en el proceso de los pagos digitales y optimizar los índices de autorización de transacciones.



Visa está ofreciendo esta opción a los comercios para habilitar la seguridad óptima de la tokenización para todas sus transacciones de comercio electrónico y de tarjeta en archivo. Los comercios pueden ahora convertirse en solicitante de tokens o trabajar con su adquirente o proveedor de servicios de aplicaciones de comercio electrónico (payment gateway) para adquirir la tokenización “en nombre de”. Esto permite a los comercios tener acceso para solicitar actualizaciones que reemplazan los números de cuenta por tokens y añaden una capa de seguridad adicional, ya que cada comercio tendrá asociado un ID (identificador) exclusivo de Solicitante de Tokens.



Al mismo tiempo, la Tokenización Básica de Visa otorga a los emisores tiempo para actualizar sus sistemas para procesar las transacciones con tokens y les permite probar de primera mano los numerosos beneficios de la tokenización. Los consumidores de Visa se benefician de esta protección integrada de back-office, ya que los tokens son únicos para cada comercio, por lo que cualquier posible violación de datos no afectaría las transacciones de un cliente con otros comercios o dispositivos.



Hay 41 países y territorios que serán inscritos en la Tokenización Básica de Visa, incluyendo Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Bonaire, Costa Rica, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EE. UU., Jamaica, Martinica, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Eustaquio y Saba, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, y Uruguay.



Desde el lanzamiento del Visa Token Service hace seis años, Visa ha añadido a la plataforma de tokens más de 130 solicitantes de tokens a nivel mundial –incluyendo fabricantes de dispositivos móviles y wearables, billeteras de emisores, comercios en línea, proveedores de servicios de pago y adquirentes– de 107 mercados. En América Latina y el Caribe, los proveedores del Visa Token Service ya certificados incluyen Adyen, Bell ID, Braspag, CyberSource, Thales y YellowPepper.