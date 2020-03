Las acciones estadounidenses concluyen una semana difícil y con otra fuerte caída

Por The Wall Street Journal



Las acciones estadounidenses cayeron el viernes debido a que nuevas medidas para contener la pandemia de coronavirus asustaron a los inversores, culminando la peor semana para el Dow Jones Industrial Average y S&P 500 desde octubre de 2008.



Los principales índices abrieron al alza, pero retrocedieron después de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó a la fuerza laboral del estado quedarse en casa . California e Illinois han emitido edictos similares. Las acciones se hundieron aún más después de que la administración Trump dijo que las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá se cerrarían a viajes no esenciales.



El Dow Industrials y el S&P 500 perdieron más del 4%, cerrando los mínimos de la sesión y extendiendo sus caídas durante la semana a al menos el 14%. Los movimientos de puzles en los mercados durante el mes pasado han sacudido a los inversores que incluso huyeron de activos tradicionalmente seguros como los bonos del gobierno de los Estados Unidos y el oro en los últimos días.



"A diferencia de 2008, no hay lugar para esconderse", dijo Scott Martin, director de inversiones de Kingsview Wealth Management. "Nadie quiere tener nada más que efectivo".



La interrupción causada por el brote en los EE. UU. Y en otros lugares está comenzando a hacerse evidente: la información a nivel estatal sugiere que las solicitudes de desempleo podrían llegar a más de dos millones, un nivel sin precedentes, en el informe del próximo jueves sobre el mercado estadounidense, según Goldman Sachs.



El banco también dijo el viernes que espera que el crecimiento de Estados Unidos se contraiga un 24% en el segundo trimestre, superando con creces la mayor caída del producto interno bruto registrada en el primer trimestre de 1958, cuando la economía se contrajo un 10%.



El índice blue-chip cayó 913.21 puntos, o 4.5%, para cerrar el viernes a 19173.98 y había subido 2.2% en su punto más alto del día.



El S&P 500 cayó 104.47 puntos, o 4.3%, a 2304.92. El compuesto Nasdaq, pesado en tecnología, cayó 271.06 puntos, o 3.8%, a 6879.52.