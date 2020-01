Jorge Salas asumirá como nuevo presidente ejecutivo de Bladex

Por estrategiaynegocios.net

La junta directiva de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) anunció que Gabriel Tolchinsky, dejará el cargo de presidente ejecutivo.

La salida será efectiva el próximo 9 de marzo de 2020. Tolchinsky será reemplazado por Jorge Salas.

El presidente de la junta directiva de Bladex, Miguel Heras, destacó el trabajo de Gabriel por el manejo del Banco durante los últimos dos años.

Sostuvo que en ese período la institución dio pasos importantes en el mejoramiento de la eficiencia y en su desempeño en general.

"Gracias al liderazgo de Gabriel, Bladex se encuentra bien posicionado para el éxito en el contexto de un sector bancario que evoluciona rápidamente", destacó.

Como parte de un plan de sucesión programado y ordenado la entidad contrató a Salas, quien fungió como presidente y presidente Ejecutivo de Banesco USA durante los últimos cinco años. Previamente, como fue gerente general de Banesco Panamá.

Salas tiene una maestría en Administración de Empresas y otra en Políticas Públicas, ambas de la Universidad de Chicago.

"Me siento honrado por la responsabilidad que se me asigna de continuar construyendo sobre la base de las fortalezas únicas de Bladex, como el mejor banco de financiamiento de comercio exterior en América Latina. Operamos en una región importante que ofrece oportunidades para fomentar el crecimiento y éxito del Banco. Agradezco a la Junta Directiva por su confianza y me entusiasma poder desarrollar estas oportunidades y continuar trabajando de la mano del extraordinario equipo de profesionales que laboran en Bladex", dijo el nuevo ejecutivo.

Tolchinsky destacó que es un orgulo haber sido parte de Bladex -en diferentes roles durante los últimos cinco años- "Como presidente ejecutivo tuve la oportunidad de dirigir una institución financiera de primer nivel, crucial para el bienestar económico y del comercio exterior de Latinoamérica, en medio de un ciclo crediticio retador y de encaminarlo hacia un crecimiento y rentabilidad sostenibles", dijo.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región.

La entidad, con sede en Panamá, tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos, además cuenta con licencia de representación en Perú.

El banco está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 1992 y sus accionistas incluyen a bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.