Bank of America reduce un 2,6% su beneficio en 2019, hasta US$25.998 millones

Por EUROPA PRESS



Bank of America registró un beneficio neto atribuible de US$25.998 millones en 2019, lo que representa un retroceso del 2,6% en comparación con el resultado récord contabilizado por el segundo mayor banco estadounidense por activos en el ejercicio 2018.



A pesar de esta caída de los beneficios de Bank of America, las cuentas de la entidad han superado las expectativas del consenso de analistas, a pesar del cambiante entorno monetario en Estados Unidos, donde la Reserva Federal ha acometido este año tres bajadas de los tipos de interés tras las cuatro subidas realizadas en 2018.



"La entidad se las arregló bien en un periodo de transición desde subidas de tipos a tasas más bajas en un breve espacio de tiempo", declaró el director financiero de Bank of America, Paul Donofrio.



Los ingresos de Bank of America en el conjunto del pasado ejercicio alcanzaron los US$91.244 millones, un 0,2% más que un año antes, incluyendo un incremento anual del 1,5% de los ingresos por intereses netos, hasta US$48.891 millones.



El banco estadounidense contabilizó en 2019 provisiones por riesgo de crédito por importe de US$3.590 millones, un 9,4% más que el año anterior.



Asimismo, al cierre del ejercicio la entidad informó de que sus activos totales sumaban US$2,43 billones, un 4% más, con US$1,43 billones en depósitos, un 3,8% más que en 2018, mientras que los préstamos y arrendamientos aumentaron un 3,8%, hasta US$983.400 millones.



El presidente y consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, destacó que el banco retornó a sus accionistas un total de 34.000 millones de dólares (30.499 millones de euros) en 2019 mediante dividendos y recompras de acciones propias.



"Como demuestra un último trimestre en el que los depósitos de los clientes superaron los 1,4 billones y nuestra gestión de patrimonios alcanzó los 3.000 millones de dólares, entramos con ímpetu en 2020", añadió.



En el cuarto trimestre de 2019, Bank of America obtuvo un beneficio neto atribuible de US$6.748 millones, cifra que supone un retroceso del 4,1% en relación a su resultado récord del último trimestre de 2018.



Los ingresos de la entidad entre los meses de octubre y diciembre sumaron US$22.349 millones, un 1,4% menos que en el mismo trimestre de 2018, incluyendo un descenso del 0,4% de los ingresos por intereses netos, hasta US$12.140 millones.