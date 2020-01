Mayor criptomercado de opciones se traslada a Panamá

Por Bloomberg



Es probable que los Países Bajos adopten nuevas regulaciones de la Unión Europea que “implicarían que tendríamos que pedir una gran cantidad de información de nuestros clientes actuales y futuros”, dijo la compañía, con sede en Ámsterdam, en una carta a los clientes a la que ha tenido acceso Bloomberg News. Deribit representa aproximadamente el 80% del volumen de opciones de bitcóin, según la firma de seguimiento de datos Skew.



Muchos de los mercados criptográficos del mundo realizan al menos algunas verificaciones de clientes para asegurarse de que no se trata de blanqueo de dinero o está relacionado con el terrorismo, pero en Deribit la presentación de información por parte de operadores es voluntaria. En febrero, el mercado requerirá que las personas que retiren hasta 1 bitcóin durante un período de 24 horas proporcionen datos como nombres y direcciones aunque no pedirá aún el pasaporte o identificación del Gobierno. Las personas que deseen comerciar cantidades mayores deberán proporcionar más documentación.



“La mayoría de los mercados de criptomonedas deberían estar disponibles libremente, y las nuevas regulaciones pondrían barreras demasiado altas para la mayor parte de los operadores, tanto regulatorios como de costes”, decía la carta. El 10 de febrero, el mercado será operado por DRB Panama Inc., una filial de propiedad total de la compañía holandesa Deribit B.V.



Los Gobiernos de todo el mundo están endureciendo la regulación de los mercados de criptomonedas. En junio, el Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force), que desarrolla recomendaciones para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y el cual siguen unos 200 países, entre ellos Estados Unidos, publicó nuevas normas que afectan a los mercados. Las recomendaciones requieren que los sitios recopilen información sobre sus clientes y la envíen al proveedor de servicios del receptor con cada transacción.



Deribit ya está trasladando sus servidores a Londres. El equipo de liderazgo de la compañía no cambiará, según la carta.