Panamá a reunión con representantes del GAFI para ser excluido de lista gris

Por La Estrella de Panamá



Una delegación panameña se reúne este 8 de enero con representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (Gafilat) con el fin de darle seguimiento al tema de prevención de blanqueo de capitales y plantear las acciones que ha seguido el país para ser excluido de la lista gris en que le mantiene este organismo.



El Sistema de Noticias Internacional de Panamá (SNIP) colgó en su sitio electrónico que en esta reunión participará además el grupo conjunto de evaluadores el ICRG (International Co-operation Review Group, por sus siglas en inglés), organismo que revisa y monitorea las jurisdicciones de alto riesgo y recomienda medidas para mitigar el riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.



La información del SNIP revela que la delegación está integrada por la Unidad para la Competitividad de Servicios Internacionales adscrita a la Presidencia, que estará representada por el Ministro Consejero José Alejandro Rojas Pardini, la Superintendencia de Bancos de Panamá por Gustavo Villa (secretario general), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con su director David Saied, así como por un representante del Ministerio Público, de la recién creada Superintendencia de Sujetos no financieros, y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



“Estas reuniones son seguimiento al plan de acción acordado entre Panamá y GAFI para mejorar en el tema de prevención de blanqueo de capitales y no ser considerado como un país no cooperador y ser excluido de la lista gris en la que se encuentra actualmente”, destaca el despacho informativo de SNIP.





Panamá lleva adelante la revisión de varias leyes aprobadas y actualizadas desde junio de 2019 para cooperar en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.



Entre las normativas que han sido actualizadas está el código penal para que se penalice el envío de remesas ilegales en Panamá, la aprobación de la ley que crea un Sistema de Registro Único de Beneficiarios Finales en la República de Panamá y la ley que sube de Intendencia a Superintendencia de Sujetos Obligados cuya ley fue promulgada en la Gaceta Oficial del 7 de enero de 2020, un día antes de la reunión con los evaluadores, destaca la información del SNIP.



Asimismo, resalta que el gobierno panameño trabaja en la actualización de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, por la que se establece medidas de prevención del delito de blanqueo de Capitales, pero los ajustes están en consulta y aún no se ha presentado un proyecto de ley al respecto.



Panamá fue incluida en junio de 2019 en el Documento de Cumplimiento y bajo el monitoreo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una lista gris de países no cooperadores en materia de prevención de lavado de dinero, estatus al cual el gobierno de Laurentino Cortizo se ha propuesto salir en junio de este año cuando se realice la asamblea anual de Gafi.