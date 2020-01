La década de altibajos que cambió todo en Wall Street

Por Bloomberg



Comenzó con espíritus animales que la crisis financiera dejó casi muertos. Se dispone a terminar con las acciones cerca de récords, la volatilidad vencida y un súper ciclo de crédito con esteroides.



Esta es la historia de los mercados globales durante más de una década de 'fuego y hielo'.



En la década de 2010, los operadores desafiaron todo, desde el colapso soberano en Europa y la ira populista hasta el 'Volmageddon' y la revolución del shale. Los terremotos políticos, las ganancias corporativas inestables y los choques crediticios intentaron derribar el mercado alcista. Los bancos centrales salvaron el día.



Mientras tanto, Donald Trump comenzó la era como estrella de televisión de realidad y la terminará como presidente y hombre arancelario, con su agenda de “EE.UU. Primero” que genera miles de millones de dólares en flujos de inversión en todo el mundo. Todo deja a los inversores esquivando bombas políticas, temores de recesión y rendimientos decrecientes, incluso cuando cierran la década con algunas de las mejores ganancias en una generación.



Buscando pistas sobre lo que se avecina, los periodistas de Bloomberg relatan aquí cómo los últimos 10 años han transformado las principales clases de activos.

Bonos: el riesgo sin retorno

Del retorno sin riesgo al riesgo sin retorno: el mundo de la renta fija se puso patas arriba cuando los bajistas se extinguieron y cada venta masiva resultó ser poco más que una farsa.



En su apogeo, un récord de US$17 billones de existencias de valores de rendimiento negativo agitó los mercados mundiales en 2019, estimulando las ganancias de capital para los tenedores y al mismo tiempo cargando los fondos de pensiones con inversiones que generan pérdidas en el futuro.



Los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años son una sombra de lo que solían ser, y los de Alemania y Japón se encuentran en mínimos épicos. Agradezca a la demografía, la angustia del crecimiento, la desaparición de la inflación o las intervenciones monetarias. Cualquiera sea su visión del mundo, la conclusión es la misma: las tasas de interés no pudieron despertarse del sueño de la crisis.



"Estos rendimientos hacen eco de que el fantasma de la Gran Recesión sigue circulando por los mercados mundiales de capital", asegura Jack Malvey, veterano de la deuda y exestratega global de renta fija en Lehman Brothers Holdings Inc. "Con poco espacio para los retornos de los bonos, la gran pregunta para la década de 2020 es cuándo viene la reversión media".



El Índice del Tesoro agregado global de Bloomberg Barclays solo ha retornado 5% en 2019 hasta finales de diciembre. Ha ganado más de 19% desde principios de 2010. Hoy los cupones son insignificantes, si es que existen. Más ganancias de precios parecen improbables, dado el punto de partida feroz para las valoraciones al cierre de 2019.



Pero los riesgos no podrían ser mayores. La duración, un indicador de cuánto disminuyen los precios a medida que aumentan los rendimientos, está cerca de niveles récord, mientras que las acciones en circulación han explotado en billones de dólares.

Divisas: el rey dólar

El mayor peligro en las finanzas mundiales en esta década aterrizó con la crisis de la zona del euro, que amenazó con eliminar el proyecto monetario más ambicioso de la historia.



Los altos niveles de deuda pública, los altos rendimientos de los bonos y el colapso de la confianza llevaron a las naciones de la periferia de Europa al borde de la bancarrota. Los rendimientos griegos se dispararon más de 40% en un punto en 2012, mientras que los de los valores italianos, portugueses y españoles también se dispararon.



Se necesitó un paquete de reestructuración masiva y la famosa declaración de "lo que sea necesario" del entonces presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para evitar el desastre. Pero persisten grandes debilidades institucionales, como la evidente falta de un marco fiscal y una unión bancaria completa. Con altos niveles de deuda en gran parte de la región y tasas de interés ya en mínimos históricos, la amenaza de otra crisis sigue siendo muy real.



Por el contrario, el estado del dólar como la principal moneda de reserva del mundo parece tan fuerte como siempre, desafiando los temores posteriores a la crisis de que el centro de gravedad monetaria se trasladaría de Estados Unidos a China. El dólar representa alrededor de 60% de las reservas mundiales de divisas, casi igual que a fines de 2009, aunque por debajo de los niveles de 2015.



Eso es poco consuelo para los operadores que usan los cambios de precios para ganar dinero. Mientras que el mercado global de divisas ha crecido en más de un tercio a US$6,6 billones desde 2010, la volatilidad se ha desplomado a medida que los bancos centrales bailan a ritmo moderado en concierto.



"Fue casi una década de fuego y hielo", asegura Ned Rumpeltin, jefe europeo de estrategia cambiaria en Toronto Dominion Bank. "Pasamos gran parte de los últimos 10 años tambaleándonos de una crisis a otra, pero esos episodios estuvieron intercalados con largos periodos de bajo volumen".



Hubo brotes: los choques repentinos golpearon monedas como la libra esterlina y el rand sudafricano, lo que llevó al Banco de Pagos Internacionales a advertir sobre el peligro por delante cuando reviva la volatilidad.



Y ese no es el único obstáculo que el mercado tendrá que superar, ya que la automatización llega para los trabajos de Wall Street y las nuevas tecnologías como blockchain desafían el orden establecido.

Acciones: un toro imparable

Eventos como la devaluación del yuan de 2015 y la caída del riesgo de 2018 dieron un susto a los alcistas, pero en la primera década en esquivar una recesión en Estados Unidos desde que comenzaron los registros, no fue suficiente para derribarlos.



"La gente puede reaccionar exageradamente a parte de ese flujo de noticias, lo que socavaría su capacidad de capturar lo que ha sido un ciclo de crecimiento de 10 años claramente muy fuerte", afirma Luke Barrs, jefe de gestión de cartera de clientes de capital fundamental de EMEA en Goldman Sachs Asset Management.



Ajustado al riesgo de volatilidad, las ganancias en el índice S&P 500 desde el 31 de diciembre de 2009 parecen ser las más altas de cualquier década desde al menos 1950.



En términos de dólares, el Stoxx Europe 600 ha publicado solo un tercio de los retornos totales del S&P 500 de más de 250% en esta década. La gran exposición de la región a las acciones de valor asediadas, el riesgo político del brexit, el populismo italiano y la ausencia de compañías tecnológicas de última generación tuvieron un rol importante. Europa ha sufrido los mayores flujos de salida entre los principales mercados, perdiendo alrededor de US$100.000 millones solo este año.



Famosamente, los mercados de capital público se han reducido en esta década gracias a las recompras corporativas, los fondos de capital privado que sacan a las empresas del mercado y la disminución de las ofertas públicas iniciales. Los volúmenes también han estado cayendo como resultado.



Mientras tanto, varios de los principales candidatos demócratas para las elecciones estadounidenses de 2020 proponen impuestos corporativos más altos, lo que amenaza aún más el rendimiento de las acciones en los próximos años.

Crédito: el monstro del apalancamiento

La deuda corporativa global casi se ha duplicado en la última década, desafiando la caída del precio del petróleo y los recuerdos de la crisis crediticia. Se convirtió en un mercado de vendedores como nunca antes: los bonos corporativos de rendimiento negativo superaron el US$1 billón en 2019, las empresas vendieron deuda de mayor duración y los emisores dispensaron cláusulas para proteger a los inversionistas.



Los compradores de bonos corporativos de hoy en día obtienen primas que desaparecen, cerca de un riesgo de tasa de interés récord y un fuerte apalancamiento para arrancar. Sin embargo, cualquiera que haya invertido US$100 en bonos basura de EE.UU. el último día de 2009 se quedó con más del doble. Europa ha producido retornos similares.



"No importaba lo que poseyera, todo subió porque los bancos centrales estaban comprando", explica Jonathan Gregory, administrador de dinero en UBS Asset Management en Londres. "¿Quién sabe cuál es el precio correcto cuando tienes un comprador así?"



Al mismo tiempo, la calidad del mercado se ha deteriorado. En la última década, las acciones de los bonos estadounidenses con calificación BBB, el peldaño más bajo de grado de inversión, se han triplicado a US$3 billones. Si la historia se repite, una gran franja de crédito podría caer en la basura en una recesión.

Crudo: el despertar

El petróleo puede haber pasado la primera mitad de la década bailando alrededor de US$100 por barril, pero el colapso en 2014 contó la historia que definiría los mercados mundiales de productos básicos en los próximos años: la revolución del shale está aquí para quedarse.



"Estados Unidos ha cambiado la industria de una manera que nunca se esperaba", asegura Abhishek Deshpande, jefe de investigación de mercado de petróleo en JPMorgan Chase & Co.



La oferta estadounidense ha otorgado al mercado un amortiguador que cambia el juego frente a las guerras civiles, los ataques terroristas y las conquistas militares.



Un ataque con drones en septiembre cerró la mitad de la producción de Arabia Saudita, la interrupción más grande en la historia del mercado petrolero, pero la reacción de los inversionistas fue en gran medida optimista después del choque inicial. Los barriles perdidos fueron compensados por los inventarios.



Citigroup Inc. recientemente fijó el riesgo geopolítico en su nivel más alto en 15 años, mientras que los precios del WTI para 2019 se establecen en su cuarto promedio más bajo de la década.



Se cierne sobre el mercado el alivio del apetito de China por los productos básicos para alimentar su modelo económico basado en las exportaciones. El crecimiento de la demanda de petróleo de dos dígitos ha ocurrido casi la mitad de veces en esta década que en la anterior.



También existen mayores amenazas para el complejo de productos básicos, ya que el cabildeo ecológico y el acuerdo de París dan forma a la opinión del mercado, desde la especulación en el mercado de futuros hasta el gasto de capital por parte de las compañías petroleras.

Mercados emergentes: el macho alfa

¿Qué tienen en común Argentina, India, Costa de Marfil, Pakistán, Filipinas y Arabia Saudita? A primera vista, muy poco. India casi no necesita tiempo para producir el producto interno bruto de Costa de Marfil de todo el año. Las altísimas tasas de inflación de Argentina contrastan con el crecimiento negativo de los precios en Arabia Saudita. Pakistán nunca ha disfrutado de la continuidad del liderazgo común entre sus pares.



Sin embargo, los inversionistas globales han ganado miles de millones en estos mercados durante la última década por un aspecto clave: son en efecto espectáculos de un solo hombre.



Piense en Narendra Modi de India, Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, Rodrigo Duterte de Filipinas, Recep Tayyip Erdogan de Turquía y Vladimir Putin de Rusia. Estos hombres y otros ayudaron a establecer los términos para la clase de activos en la década de 2010.



A pesar de los progresos realizados en esta década para reforzar los regímenes fiscales, comerciales y monetarios, las economías en desarrollo siguen siendo muy propensas a la volatilidad del capital, los disturbios sociales y los brotes de inflación. Las ganancias de un año pueden desaparecer en una semana. Un líder estable puede marcar la diferencia al impulsar reformas y mantener el orden, premiando a los inversores con rendimientos de tres dígitos en el camino.



La llamada dependencia del hombre clave no está exenta de grandes riesgos, dados los interminables juegos políticos, una amenaza que se cierne sobre los mercados de todos los niveles en la década de 2020.