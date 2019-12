Bancos europeos, a punto de emitir una deuda récord de 100.000 millones de euros

Por Expansión



Las entidades de crédito europeas van camino de emitir un récord de 100.000 millones de euros nueva deuda de "rescate" en 2019 para cumplir con las normas más estrictas posteriores a la crisis diseñadas para proteger a los contribuyentes de pagar la factura por futuros quiebras bancarias.



Los bancos ya habían emitido 94.000 millones de euros de deuda "preferente no preferente" en Europa a principios de diciembre, según las cifras preparadas para el Financial Times por S&P Global Ratings, y se espera que superen la marca de 100.000 millones de euros a finales de año.



Los bonos senior no preferentes (SNP) son instrumentos de deuda diseñados para apuntalar a los bancos en una futura crisis financiera. Se pueden convertir en acciones o "rescatar" si las pérdidas de un banco anulan sus reservas de capital.



En teoría, una amplia deuda de rescate requerirá que los tenedores de bonos, en lugar de los contribuyentes, recapitalicen los bancos que los reguladores y los gobiernos consideran demasiado grandes para quebrar, si llega la próxima crisis o cuando llegue.