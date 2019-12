Costa Rica: Banco Nacional restablece su operación tras fallo en servidores

Por estrategiaynegocios.net



El Banco Nacional de Costa Rica informó que completó el restablecimiento de sus sistemas tras reportarse una falla en sus servidores



"El impacto inició el día de ayer a eso de las 8:00 pm y desde ese entonces los técnicos junto al proveedor se dispusieron a resolver el incidente para procurar la menor afectación al servicio que brinda la institución a su clientela", destaca un comunicado emitido por la entidad.



La contingencia generó problemas para los usuarios del banco, situación que se prolongó por caso casi 15 horas. El banco destacó que el problemase originó por una afectación en la plataforma tecnológica que sostiene aplicaciones que dan vida a los diferentes sistemas y canales transaccionales. "La entidad informa que todo tuvo origen en la falta de respuesta en una de las tarjetas que incluye uno de sus servidores", añadela fuente.



Los servicios que se vieron impactados fueron: el sistema que sostiene la plataforma de crédito, Internet Banking, cajeros automáticos, pagos en comercios, centro de llamadas, entre otros, los cuales han respondido positivamente a la solución que se aplicó para normalizarlos.



Ante el incidente, Banco Nacional informa que los técnicos de la entidad -junto con su proveedor- aplicaron las medidas correctivas necesarias para mitigar la situación. "En este momento, la situación está controlada y los sistemas se han ido levantando, pero algunos servicios pueden presentar alguna intermitencia en las próximas horas", aclara la entidad.



"Lo más importante es que los usuarios tengan la certeza de que su información está totalmente resguardada y de ninguna manera la misma ha sido vulnerada. Aquellas personas que sufrieron impacto directo, el Banco le resolverá responsablemente su situación particular", destaca el banco en un comunicado.



“Identificada la causa de este incidente hemos tomado las previsiones de caso para que la situación no vuelva a acaecer. Estamos claros que, en un Banco, los canales electrónicos son la base para capitalizar la confianza de nuestro público y por lo tanto no escatimaremos recursos para fortalecerlos”, indicó Warren Castillo, Director de Tecnología de la entidad.



La central telefónica del Banco ya funciona con normalidad y a través de su call center (2212-2000), atenderá las consultas y casos que requieran análisis por las transacciones realizadas.