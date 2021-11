Panel 5: Empresarias-Ejecutivas que impulsan la equidad

Por Revista E&N





Nuestras invitadas

-Sandra Flores – Country Manager Avon Nicaragua

Forma parte de Avon desde hace más de 20 años. Es Licenciada en Derecho, con especialización en Derecho laboral. Se desempeñó dentro de la organización como: Gerente de Zona, Gerente Divisional, Gerente de Ventas y actualmente Country Manager de Avon Nicaragua.

En 2011 y 2012 fue la ganadora de Avon Líder Award.

-Soledad Rovira, CEO Scotiabank Panamá

Cuenta con 21 años de experiencia en el sector financiero. Desde febrero de 2019 es la Gerente General de Scotiabank en Panamá.

Se desempeñó como Vicepresidente Senior de Retail Support, a cargo de los equipos de Banca de Personas en Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Tiene un Máster en Administración de Empresas de Georgetown Business School y un máster en Economía de la Universidad de la República en Uruguay, su país natal.

–Stephanie Melville, Secretaria de Junta Directiva Progreso

Graduada como abogada de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Además, cuenta con una maestría en Derecho Corporativo de Northwestern University.

A su perfil profesional se suman diversos cursos enfocados en finanzas, administración de empresas, cursos de empresas familiares, entre otros.

Desde hace unos años empezó a participar en la Junta Directiva de Progreso, como una de las primeras mujeres Directoras de su familia y la más joven de la Directiva.

También fue la primera mujer en ocupar el puesto de Director de Cámara de Industria de Guatemala. Actualmente es Secretaria de la Junta Directiva.

– Dianne Medrano Valerín, Gerente General de Centenario Internacional

Cuenta con más de 19 años de experiencia en la industria de bienes de consumo. En su carrera profesional ha pasado por empresas como FIFCO, The Coca-Cola Company, DIAGEO y ahora mismo Centenario.

Está orientada a brindar resultados, con una gran capacidad para

generar impactos en el mercado, con pensamiento innovador y resolución de problemas.

Cuenta con MBA de la Universidad Interamericana.

Dentro de sus reconocimientos destacan: Premio Effie 2016 Johnnie Walker Green Label por la campaña “Green is Back”, Premio Diageo WR1 por Construcción de marca 2015 Johnnie Programa de Mixología Walker y el FIFA Trophy Tour Best in Ejecución de clase 2014.