Agitado primer día para el bitcoin en El Salvador, con protestas y fallas técnicas

La adopción del bitcoin como moneda de intercambio junto al dólar estadounidense en El Salvador provocó este 7 de septiembre el rechazo de cientos de ciudadanos, que salieron a protestar a las principales calles de la capital y frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde se aprobó la ley.



Jóvenes, exguerrilleros, veteranos del Ejército, activistas y miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil se reunieron para mostrar un desacuerdo compartido por más del 65% de la población, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública.



"Basta de corrupción, no al bitcoin", se podía leer en una de las pancartas. "No al lavado de dinero corrupto", "Yo digo no al bitcoin", "Yo rechazo totalmente el bitcoin", eran otros de los mensajes.