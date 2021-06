Bitcoinzación en El Salvador: Consejos prácticos para las empresas

Por Claudia Contreras, E&N

La ley menciona específicamente a Bitcoin (BTC) en lugar de a las criptomonedas en su conjunto e incluye una asociación del gobierno con Strike, una empresa de pagos basada en la Lightning Network, la principal solución de escalado fuera de la cadena para Bitcoin.



Encuentros E&N reunió a Roberto Ponce Romay, fundador de Invermaster, compañía que promete hacer crecer empresas a través de fondos de inversión conformados por recursos de inversionistas sofisticados. También nos acompañó Daniel Suchar, PhD., también es analista financiero, profesor Universitario Consultor y Empresario.



Ponce ve con cautela y optimismo la incorporación del Bitcoin en El Salvador. Enfatizó que, primero que todo, debe verse como un activo digital. "Está retando a la comunidad cripto a desarrollar soluciones. Es un avance desde el punto de vista tecnológico y de innovación. El bitcoin fue creado con la idea de libertad, ideas que empujan a algo positivo".

En lo negativo: "No estoy seguro que traerá crecimiento económico. Cuando El Salvador se pasó al dólar esa era la idea: que habría más crecimiento económico, con inflación no tan alta. (Con el bitcoin) no es que el día de mañana vendrán muchas empresas. Un minero que tiene 4.000 máquinas en Argentina, las 4.000 máquinas las manejan 8 personas. Tengo dudas desde el punto de vista económico".



Suchar enfatizó la obligatoriedad de aceptar el bitcoin para todos los agentes económicos. "Esa es la piedra en el zapato que yo tengo". Suchar explicó que el fideicomiso de cobertura por la volatilidad de bitcoin es muy pequeño versus el PIB salvadoreño que ronda en más de US$22.000 millones. Suchar también recordó que la deuda salvadoreña ya sobrepasó el 90% del PIB y recordó que el PIB per cápita está por debajo de US$4.500.

Ponce recalcló que el fideicomiso debería de ser tres veces más grande.

Recomendaciones para las empresas



- Ponce recomienda: "Se debe aprender a manejar volatilidad con SWAPS, recibir bitcoin y cambiarla a moneda estable. El riesgo está más en tema de seguridad. La billetera está sujeta a que le roben la clave. Eso no es culpa de criptomonedas".



- Suchar aconsejó: "El comerció seguirá rigiendose en dólares con EEUU, con China. El Salvador tranza mucho con Guatemala, es un vecino, con Costa Rica, con Honduras, con Nicaragua. SI bien vas a tener una criptomoneda vas a tener relaciones con país es donde se paga el dólar EEUU. Vas a tener ue ir a buscar sí o sí, transformar bitcoin en compra".



- Billeteras digitales. Ponce recomienda probar varias billeteras. "Mi consejo es que tanto las empresas prueben cómo funciona este asunto. Las más usadas son Metamask, Exodus para ver incluso el tema de comisiones". Insiste: "Usted no está obligado a llevar contabilidad en bitcoin. Es un activo. Si no sabe, no asuma el riesgo de volatilidad. Cambie a monedas estables".



Para Suchar los días previos a septiembre, que es el mes en que entrará en vigencia el bitcoin como moneda legal, deben estar cargados de aprendizajes, monitoreo y búsqueda de expertos.

Energía debe ser barata para minería

La minería de las criptomoendas están dando beneficios a los países. "El momento que una empresa se instale, no creo que entren dos millones de bitcoins. Si bien es bonito decir que minarán con bonos verdes, creo que es más marketing. Se necesitará tener un desarrollo heterogéneo de muchas cosas. No veo que solo sea un pilar".



Destacó que para hacer atractiva la inversión en minería de criptomonedas para El Salvador la energía debe costar menos de US$0,04 Kilovatio / hora. El kilovatio / hora promedio en este país ronda en US$0,13 kilovatio / hora.



"La minería se ubica donde sea las mejores inversiones climáticas. Bitcoin no se quedan en El Savador, están en blockchain. Habrá demanda de programadores, para desarrollar sistemas, pero si no están mejor preparados que en India, entonces no. El impacto económico no lo veo tan claro", agregó Ponce.



