Jeff Bezos es demandado por el hermano de su novia

Por CNET



Jeff Bezos, el presidente ejecutivo de Amazon, ha sido demandado por Michael Sánchez por difamación, según reportó la revista People.



Michael Sánchez, hermano de la novia de Bezos (Lauren Sánchez), alega que Bezos y el investigador privado Gavin de Becker le comunicaron falsamente a los medios que Michael Sánchez estuvo detrás de la filtración de mensajes de texto y fotos íntimas de Bezos y Lauren Sánchez que fueron publicados por el tabloide The National Enquirer, según los documentos de la demanda a los que tuvo acceso People.



El abogado de Bezos, William Isaacson, dijo en un comunicado que el mandamás de Amazon "ha optado por encarar esta demando en las cortes, y haremos eso pronto", según lo cita The New York Times.



Por otra parte, Lauren Sánchez se pronunció al respecto a través de un comunicado facilitado por su abogado, Terry Bird. "Michael es mi hermano mayor. De forma secreta proveyó mi información más personal a The National Enquirer. Es una traición profunda e imperdonable. Mi familia sufre por esta nueva demanda, falsa y sin fundamento. Esperamos que mi hermano encuentre paz".



En la demanda Michael Sánchez dice que sí trabajó con The National Enquirer, propiedad de American Media Inc., pero con el fin de tomar control de la narrativa y así proteger a su hermana y a Bezos. Michael Sánchez dijo en la demanda que entró en un acuerdo de confidencialidad con American Media para controlar la historia. Según la demanda, Sánchez "accedió a corroborar la existencia de la relación bajo condiciones que le ayudarían a [Michael] Sánchez a gestionar el momento justo en que saldría la historia y cómo se retrataría el romance en los medios".



Sin embargo, de acuerdo con un contrato de octubre de 2018 que The New York Times pudo revisar, Michael Sánchez le concedió a American Media el derecho de publicar y licenciar los mensajes de texto y fotografías a cambio del pago de US$200,000.



La demanda llega pocas semanas después de que una investigación de la ONU señaló que el teléfono de Bezos fue hackeado a través de un mensaje enviado de la cuenta de WhatsApp del príncipe saudí. La ONU asoció el hackeo del iPhone X de Bezos a la cobertura periodística sobre Arabia Saudita hecha por The Washington Post, propiedad de Bezos. Según la investigación, el hackeo se realizó cinco meses antes del asesinato del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, quien escribía columnas de opinión para The Washington Post y quien era un fuerte crítico del régimen saudita.



American Media ha dicho que Michael Sánchez ha sido la "única" fuente de la filtración.



Michael Sánchez está exigiendo una cantidad no especificada por daños y perjuicios.