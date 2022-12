Condominio Los Solares, referente en aprovechamiento de infraestructura como tendencia de sostenibilidad

Por E&N Real Estate

Un condominio nuevo que aprovecha infraestructura ya existente, reduciendo al mínimo la demolición y generación de residuos cuyo destino tradicional hubiera sido un relleno sanitario. Ese es el concepto con el que fue concebido el Condominio Los Solares, un proyecto diseñado y desarrollado por Urbanizadora La Laguna, con la asesoría de Cónica, división de Grupo Laguna encargada del tema de sostenibilidad.

Los Solares es un proyecto de lotes en condominio en La Guácima de Alajuela, ubicado en una de las zonas con más demanda y plusvalía al oeste de la capital. Se trata de un condominio exclusivo, diseñado y construido de tal manera que se enfoque hacia la sostenibilidad.

El proyecto habitacional se diferencia de otros condominios gracias a su diseño bajo principios de sostenibilidad, en el cual se instalará iluminación solar en área comunes y se realizará un aprovechamiento de la infraestructura actual, de manera que la Casa Club, el edificio administrativo y la piscina, quedarán en su sitio para aprovechar los recursos existentes, no impactar zonas nuevas, no demoler y no generar residuos. Esto a su vez, repercutirá en el precio final, pues representará un ahorro en el costo del proyecto.

Siguiendo esta línea sostenible, Los Solares contará con zacate block en la zona de parqueo de la casa club, adoquín en las calles internas, grifería de consumo eficiente y estaciones de separación de residuos en casa club y administración.

El proyecto estará conectado a internet 100% de fibra óptica, gracias a la división de Grupo Laguna, Fibernet. Asimismo, contará con área de coworking, casa club con salón multiusos y área de BBQ, gimnasio, piscina recreativa, con carril de nado para entrenamiento y piscina para niños, así como un parque para mascotas, juegos infantiles y cancha de fútbol.

“Grupo Laguna va camino hacia la sostenibilidad, y en línea con ello los esfuerzos que se realizan desde la etapa de diseñopara el Condominio Los Solares. en el cual se incorporan buenas prácticas que reducirán el consumo de los recursos tanto en la etapa de diseño como en la etapa de operación: agua, energía, gestión integral de residuos sólidos, diseño bioclimático y paisaje regenerativotecnologías más rentables y a la vez

más amigables con el ambiente, buenas prácticas y estrategias pasivasmejorar sin afectar los presupuestos”, aseguraron Roxana Solórzano y Sofía Peréz de la división Cónica.

A esto , se suman tecnologías como la iluminación solar y otras acciones que demuestran una consciencia sostenible como lo es la utilización de la infraestructura ya existente, alargando su vida útil y sacándole un máximo provecho.

Los Solares comprende 94 lotes desde los 300 m2, con precios desde los $68.000. El inicio de la construcción está previsto para febrero de 2023 y la finalización para octubre del mismo año.

Para la implementación de estas buenas prácticas, Urbanizadora La Laguna cuenta con la asesoría de Cónica, empresa costarricense de Grupo Laguna, que bajo los principios de economía circular, busca generar un impacto positivo en la sociedad y el ambiente.