Universidad Adolfo Ibáñez: Formación Ejecutiva para los retos del presente

Por E&N para Universidad Adolfo Ibáñez

La Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) cuenta con programas que prometen potenciar las carreras directivas de sus participantes a través de la creación de valor inmediato para las organizaciones en las que se desempeñan.

Ariel Casarím, Director Académico del Executive MBA LATAM, explicó que bajo un formato modular blend “el programa está dirigido a profesionales con un mínimo de cinco a seis años de experiencia en roles de responsabilidad y liderazgo, que tengan la inquietud de ver Latinoamérica como un mercado y buscar nuevos horizontes en su carrera u organización”.

Sin embargo, no es el único. Para el 2023 tiene un portafolio robusto de posgrados -con programas de tiempo completo y presenciales para jóvenes profesionales- como el Master of Science en Administración y Estrategia; Economía; Innovación y Emprendimiento; Business Analytics; Finance y CEMS Master in International Management.

Por ejemplo, El Magíster en Administración y Estrategia (MAE) ha sido pensado para fortalecer al estudiante en temas generales de management y en las bases para entender, interactuar y participar en la conducción de empresas desde la estrategia hasta la gestión.

“El cambio y la transformación no son una moda. Son una constante en una sociedad que necesita integrar disciplinas para resolver sus problemas de bienestar”, valora Harry Havraneg que sostiene que “lo mismo sucede en las empresas y en las organizaciones, dónde la creación de valor ya no depende de las viejas estructuras del siglo pasado, sino de una manera de ver la realidad que conecte las ideas con la acción”.

Desde su nacimiento, la Escuela de Negocios de la UAI -fundada en 1953 en la ciudad de Valparaíso, Chile, ha logrado consolidarse como una de las más prestigiosas de Latinoamérica, además de un referente a nivel regional y global.

La Escuela cuenta con la triple corona dea creditación internacional, reconocimiento que solo logra el 1 % de las escuelas de negocios del mundo. Además, constantemente es ranqueada entre las tres mejores de Latinoamérica. Otra de las opciones es el Magíster en Dirección de Personas y Organizaciones con el que UAI busca facilitar el conocimiento para abordar con éxito la gestión y desarrollo de personas.

Gerson Volenski explicó que en este caso se trata de un programa integral, orientado a diagnosticar la carrera profesional de sus estudiantes, ayudándoles a tomar decisiones necesarias, que permitan orientar su desarrollo laboral hacia los objetivos de cada participante, armonizando las dimensiones personales, familiares, sociales y profesionales.

5 CLAVES PARA ELEGIRA LA UAI

1. Networking. Amplia red de egresados y y cientos de alumnos que mejoraron su carrera.

2. Programas de apoyo. Los Magíster cuentan con programas de apoyo personalizado.

3. Enfoque enc ompetencias. El sistema de la UAI genera competencias laborales en un marco humanista y ético.

4. Adecuación ala era digital. Rediseñan los contenidos para cumplir con los nuevos estándares de la era digital.

5. Visión estratégica. Su modelo cultiva una visión estratégica a partir del uso de casos reales.