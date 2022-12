Tinita, un emprendimiento disruptivo que abrió una categoría en Walmart

Como toda idea de negocio, primero vendían sus pre-mezclas en pequeñas cantidades a conocidos, y “luego (mi madre) lo pensó como emprendimiento. Lo primero que sacamos fue la masa de pancakes, pero para llegar a ella, nos ponía a probar, unas no sabían bien, no tenían consistencia, pero, el problema más grande que teníamos era que supiera como un producto que si tiene gluten, entonces, ahí le ayudamos a probar uno con gluten y un sin gluten hasta darle un toque parecido”, añade Sammir, sobre los inicios del emprendimiento.

Cuatro generaciones familiares están involucradas en el desarrollo de Tinita, una pequeña empresa disruptiva en el mercado de El Salvador, que nació con el fin de llevar salud y sabor a los celiacos o personas que no toleran el gluten que se encuentra en los cereales como trigo, avena, cebada y otros. Una enfermedad relativamente nueva en el país.

Luego de la premezcla para pancakes, llegó la que está pensada para galletas u otros productos de panadería, luego crearon el empanizador “y ahora ya tenemos masa para pizza (que solo le agrega levadura, agua y aceite de oliva) y con esta, muchos no solo hacen pizza, sino que hacen pasta como macarrones”, agregó el emprendedor, quien tiene como mantra “la buena actitud” para sobresalir.

Las pre-mezclas, además de ser sin gluten, son fáciles de preparar y versátiles.

“Mi madre fue una luchadora”, dijo Sammir, quien ahora, junto con su hija, mantienen el sueño de Gloria. “Después que mi madre fallece, seguimos trabajando para diversificar nuestros productos”, afirmó.

El éxito de Tinita no solo se ha quedado en El Salvador, sino que ha recibido reconocimientos internacionales y es proveedor de reconocidas cadenas de hotel en Centroamérica, por lo que su producto se puede consumir en Guatemala y Honduras.

La receta también ha sido reconocida por organizaciones internacionales.

Sammir insiste que el producto no solamente lo pueden consumir los celiacos, sino que también puede ser adquirida por aquellos que, como él, quieren mejorar su salud.

“Yo creo en mi producto, confío y lo defendiendo a capa y espada (...) Incluso, yo mismo estoy probando mi producto y he cuidado mi salud con él, porque mi mamá me decía ‘no podés estar así cuando estés proponiendo el producto’ y, luego que ella fallece, le cumplí. Rebajé ya 45 libras por ella y gracias a bajar el gluten y trigo y cuidando más mi dieta. Me lo prometí y se lo prometí”.