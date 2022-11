The Multinational MBA: formación para una nueva generación de líderes

“Nuestro Multinational MBA está diseñado exclusivamente para entrenar a la Alta Dirección en los ocho pasos del proceso directivo de generación y ejecución de estrategias de empresa para repensar la visión de sus negocios y mejorar la toma de decisiones”, describe Ariel Casarín, director académico de The Multinational MBA.

The Multinational MBA ha sido reconocido como el mejor MBA Internacional para ejecutivos y dueños de empresas con negocios en Latinoamérica. El programa permite desarrollar un pensamiento estratégico y competencias relevantes para liderar, además combina desafíos intelectuales con habilidades prácticas para presentar soluciones a problemas reales.

El desarrollo de nuevos liderazgos con una visión global es necesaria para el desempeño de organizaciones exitosas. La Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) aporta, en este sentido, con un programa que tiene como objetivo fortalecer la cultura organizacional mediante The Multinational MBA.

ENFOQUE

The Multinational MBA está orientado a la alta dirección, cuenta con residencias académicas en London School of Economics and Political Science y CEIBS.

Entrega un conocimiento global, pero con aplicación regional, facilita el network regional con una red de graduados en más de 20 países con acceso a todos los mercados.