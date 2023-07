Pollo Pipasa: Garantía de frescura en las mesas de las familias costarricenses

Por: Brand Lab para Pollo Pipasa

Con más de cinco décadas en el mercado, Pollo Pipasa se ha posicionado como la marca líder de pollo en Costa Rica, y su compromiso se centra en la nutrición responsable de los ticos, por lo que cuenta con un amplio portafolio de productos como pollo congelado, fresco y preformado, así como huevos.

Pollo fresco refrigerado, filet de pechuga, alitas, strips, nuggets, pollo en trozos, son solo algunas de las opciones que Pipasa ha logrado colocar como favoritas en la mente de sus consumidores y con los que ha logrado convertirse en una marca con mucho apego y que ha sido reconocida año con año como Top of Mind y Love Mark, y ese año no es la excepción ya que Pollo Pipasa logró coronarse como una marca Súper TOM en el estudio Top of Mind para este 2023.

FRESCURA DESDE SU ORIGEN

Pollo Pipasa está consciente que es en la mesa donde los consumidores van a comprobar la frescura de sus productos, por lo que Cargill enfoca sus esfuerzos en verificar cada detalle y garantizar que la frescura esté presente en cada momento que transcurre desde la granja hasta la mesa de las familias costarricenses, que por más de 50 años han premiado a la marca con su preferencia.

Pollo Pipasa es una marca que asegura frescura y desde siempre ha sido pollo sin hormonas añadidas, beneficios que da a conocer a través de estrategia de comunicación, la cual está enfocada en compartir información de valor acerca del origen y la calidad de los productos.

A través de esta estrategia, la marca ha logrado estrechar su relación con los consumidores a través de diversos medios de contacto, como los puntos de venta, medios digitales y masivos.

“A nivel de awareness Pollo Pipasa es una marca que tiene un alto porcentaje de recordación y su principal reto es mantenerse vigente. Es una marca líder, por lo que debe estar siempre a la vanguardia en cuanto a innovación y mantener esa credibilidad y confianza que los consumidores le han otorgado”, expresó Enrique Fernández, Gerente de Mercadeo regional, quien agregó que están enfocados en atraer a sus consumidores no solo con sus productos sino con el servicio que se le brinda y entendiendo sus necesidades de nutrición.

EN CONSTANTE INNOVACIÓN

Como una marca de gran trayectoria en Costa Rica, Pollo Pipasa trabaja permanentemente para conservar su liderazgo en la mente de sus consumidores y tiene como prioridad garantizar el mejor servicio para ellos, que son el centro de todas las innovaciones que realiza.