Mastercard impulsa la transformación digital en beneficio del desarrollo económico en Centroamérica

Bajo el lema Converge, Mastercard celebró la edición número 11 del reconocido Innovation Forum 2022 en la ciudad de Miami; un evento anual insignia de la compañía donde se resaltó, entre muchos temas innovadores, el momento único que vive la humanidad mediante las posibilidades de interacción social y económica, que se entrelazan física y digitalmente.

En el Innovation Forum 2022 se trataron temas como: nuevas tecnologías en la industria de medios de pago, el metaverso, el blockchain y la inteligencia artificial entre otros.

Además, el evento permitió luego de dos años de virtualidad, reunir a expertos en finanzas, innovación y tecnología, así como a ejecutivos globales de la industria de medios de pago, para analizar las tendencias en las áreas de ciberseguridad, criptomonedas, banca abierta y Fintech para la región latinoamericana.

El Innovation Forum 2022 de Mastercard Latinoamérica es la ventana para discutir cómo la innovación está impulsando la nueva economía digital y brinda la oportunidad a los socios comerciales de la empresa de conectar, compartir ideas y su visión sobre el futuro de la industria.

Guatemala

Mastercard, miembro fundador de la Alianza por Centroamérica (PCA), tiene el compromiso de invertir $100 millones de dólares entre 2022 y 2027 para incluir financieramente a 5 millones de personas no bancarizadas en Guatemala, El Salvador y Honduras, inculcados con el espíritu de colaboración e impulsados por la convicción de que la tecnología hace más que transformar los negocios, existe el poder de transformar las sociedades.

De acuerdo con Global Partnership for Financial Inclusion (Alianza Global para la Inclusión Financiera), un promedio del 60% de los adultos que viven en estos tres países no tienen una cuenta bancaria, esto significa que millones de personas no tienen acceso a herramientas financieras básicas para realizar transacciones en la economía digital.

“En Mastercard, estamos comprometidos con la inclusión financiera al mismo tiempo que con la innovación y la tecnología como factores clave para impulsar la prosperidad de todos, en todas partes. La principal estrategia para cumplir con nuestros objetivos es la alianza con jugadores clave tanto públicos como privados, para lograr ejecutar un mayor acceso a la digitalización y la inclusión financiera. Estamos viendo los resultados positivos de esta estrategia, hoy Guatemala es el segundo país con mayor penetración de transacciones de pago sin contacto, ya que el consumidor está cambiando sus hábitos y encuentra que es una solución más conveniente y segura”, indica Francisco Milian, Country Manager para Mastercard Guatemala, El Salvador y Honduras.

Como parte de las prioridades para el año 2023, Mastercard continuará impulsando la transformación digital de la región brindando soluciones ágiles y seguras.

Costa Rica

Durante este 2022, Mastercard aportó su conocimiento, experiencia y tecnología mediante el fortalecimiento de alianzas público-privadas que dinamizan en forma positiva el ecosistema financiero del país de una manera fácil, rápida y segura.

Dentro de este accionar económico, Mastercard en alianza con el Banco Central de Costa Rica y otros actores del sector de transporte público del país, hicieron realidad la habilitación de la tecnología de pago sin contacto en 177 buses y todos los trenes en 4 de las siete provincias del país.

Esto hace que Costa Rica se encuentre liderando la adopción de pagos digitales en la región, actualmente el 82% de los costarricenses poseen una cuenta bancaria, además existe un alto volumen de dispositivos móviles que rondan 9.05 millones de conexiones de telefonía celular, lo que propicia la digitalización del ecosistema.

Mastercard puso a disposición su amplia experiencia global en temas de seguridad al gobierno de Costa Rica realizando esfuerzos a través del MICITT mediante talleres y acompañamiento de expertos profesionales, que ayudaron a la actualización de la estrategia de ciberseguridad nacional considerando mejores prácticas internacionales y tendencias a nivel mundial en materia de ciberataques y ciberdelitos.

“Hemos concretado alianzas muy potentes que han generado resultados positivos para el país, sus ciudadanos, y las empresas. Las alianzas se han trabajado mediante cámaras, operadores de transporte público; y con respaldos de instituciones públicas como el Banco Central. Seguimos avanzando, recientemente firmamos un Memorándum de entendimiento con el Instituto Costarricense de Turismo y Correos de Costa Rica para apoyar a colectivos de pymes del sector. Con esto en mente seguiremos avanzando con el enfoque de fomentar el desarrollo y crecimiento del ecosistema generando una economía dinámica e inclusiva.”, señala Kristine Matheson, Country Manager para Mastercard Costa Rica y Nicaragua.

Panamá

En Panamá, Mastercard ha tenido la oportunidad de colaborar con el gobierno en el desarrollo e implementación de un ecosistema de pagos digitales mejorado y capaz de abordar los últimos desafíos tecnológicos y mejorar los servicios públicos para los ciudadanos.

En 2021, Panamá fue el tercer país en unirse a nivel mundial, y el primero en América Latina, a la estrategia Digital Country Partnership de Mastercard. Una de las iniciativas más ambiciosas de la empresa que combina las capacidades principales de Mastercard y su experiencia como líder en la industria, con la implementación de tecnología para ayudar a que naciones enteras den el siguiente paso hacia la transformación digital.

“Como parte de nuestros compromisos buscamos apoyar al Gobierno de Panamá con su plan, “Panamá Digital HUB”, con el que busca posicionar al país como líder en materias de digitalización, ciberseguridad e innovación”, afirma Germán Roson, Country Manager para Mastercard Panamá y Belice.

Otro gran logro en el 2022 ha sido la consolidación de Mastercard en el mercado como el principal aliado de las Fintech, que se han convertido en un pilar de la infraestructura de pagos por ser modernas, versátiles y efectivas, brindando acceso a productos financieros y soluciones digitales que les permitan hacer transacciones de manera fácil, rápida y segura.

Los esfuerzos de Mastercard en la región están ayudando a los gobiernos y otras instituciones a transformar digitalmente sus economías, marcando el camino para impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Esto contribuirá a influir en la vida cotidiana de todos los ciudadanos al hacer más accesibles los servicios financieros a través de la tecnología.